Ο Τετέι υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards 2025

Υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards 2025 με την ιδιότητα του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού είναι ο Ανδρέας Τετέι.

Ο επιθετικός της Κηφισιάς -και προσεχώς του Παναθηναϊκού- είναι πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού και το όνομά του έχει συμπεριληφθεί στους υποψήφιους για τα FIFPRO Merit Awards 2025, έναν θεσμό που τιμά ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου, όπως ενημέρωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών.