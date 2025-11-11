Λουτσέσκου: «Μη διαβάζεις ποτέ τα σχόλια, είτε έχεις χάσει είτε έχεις κερδίσει!»

Ο Νταν Αλέξα, προπονητής της Πόλι Τιμισοάρα, αποκάλυψε τις συμβουλές που του έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στα πρώτα του «βήματα».

Ο πρώην διεθνής Ρουμάνος μέσος και νυν προπονητής της Πόλι Τιμισοάρα μίλησε στο podcast “2 la 1” του GSP, αναφερόμενος στις δυσκολίες, την κριτική και την πίεση που συνοδεύουν τη δουλειά του προπονητή. Στην αφήγησή του αποκάλυψε και τη συμβουλή που του είχε δώσει ο προπονητής του ΠΑΟΚ το 2014, μια φράση που, όπως λέει, τον βοήθησε να κρατηθεί και να μην λυγίσει ψυχολογικά.

«Αν δεν την είχα ακούσει τότε, ίσως να είχα πετάξει τον εαυτό μου από το παράθυρο!», εξιστορώντας ο Αλέξα, όσα του είχε συμβουλέψει παλαιότερα ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ένας από τους πιο πολυσυζητημένους προπονητές στη Ρουμανία, βρισκόμενος αρκετές φορές στο επίκεντρο της κριτικής τόσο των Μέσων της χώρας όσο και των φιλάθλων.

«Δεν κρίνω τους ανθρώπους που ασκούν κριτική. Είναι εύκολο να λες «δεν έπαιξαν ποδόσφαιρο» ή «δεν ξέρουν». Έτσι είναι ο αθλητισμός – όλοι νομίζουν ότι είναι καλοί σε αυτό, όλοι έχουν άποψη. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που ο αθλητισμός είναι βασιλιάς: γιατί όλοι θέλουν να συμμετέχουν, να κρίνουν, να νιώθουν μέρος του», απάντησε χαρακτηριστικά στην συνέντευξη ο Αλέξα.

Ποια ήταν όμως η στιγμή που άλλαξε τον τρόπο ζωής του Νταν Αλέξα; Το 2014 όταν έκανε τα πρώτα του βήματα ως προπονητής στην Πόλι Τιμισοάρα και αντιμετώπισε την Πετρολούλ τότε του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο προπονητής του Δικεφάλου αποδείχθηκε νικητής (3-0), με τον Αλέξα να... κερδίζει πολύτιμες συμβουλές από τον Λουτσέσκου μετά το τελευταίο σφύριγμα.

«Μετά το παιχνίδι, ο Ραζβάν – με τον οποίο έχω εξαιρετική σχέση – με πλησίασε και μου είπε κάτι που δεν ξέχασα ποτέ: «Θα σου δώσω μια συμβουλή: δεν έχει σημασία πώς θέλεις να παίξεις, ποια είναι η φιλοσοφία σου ή πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο. Όλοι οι προπονητές είναι διαφορετικοί, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Εσύ επιλέγεις τον δικό σου δρόμο. Αλλά ένα πράγμα να θυμάσαι: μην διαβάζεις τα σχόλια. Σε αποσταθεροποιούν. Σε ταρακουνούν, είτε έχεις χάσει είτε έχεις κερδίσει».

Συμβουλές που έγιναν «μότο» για τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος εκτιμά ιδιαιτέρως τον Ραζβάν Λουτσέσκου. «Το μυαλό του προπονητή είναι εύθραυστο. Αν αρχίσεις να ζεις μέσα από την κρίση των άλλων, χάνεις τη δική σου ταυτότητα. Ο Ραζβάν το είχε καταλάβει πολύ νωρίτερα και προσπάθησε να με προφυλάξει από αυτό».