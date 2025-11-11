Ρονάλντο: «Ένα με δύο χρόνια ακόμη στα γήπεδα»

Σε ένα με δύο χρόνια «βλέπει» ο Κριστάνο Ρονάλντο την απόσυρσή του από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα, όπως εξήγησε ο ίδιος, αποσαφηνίζοντας το... θολό «σύντομα», με το οποίο είχε απαντήσει σε προ ημερών συνέντευξή του.

Ο 40χρονος αστέρας απευθύνθηκε μέσω βιντεοκλήσης σε διεθνές συνέδριο για τον τουρισμό και τις επενδύσεις, που φιλοξενείται στη Σαουδική Αραβία, και ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, το οποίο θα είναι και το «κύκνειο άσμα» του με την εθνική Πορτογαλίας.

«Σύντομα για εμένα σημαίνει δέκα χρόνια!» αστειεύτηκε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο. «Τώρα απολαμβάνω τη στιγμή. Στο ποδόσφαιρο, μετά από κάποια ηλικία, οι μήνες περνούν πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ καλά, σκοράρω και αισθάνομαι ακόμη γρήγορος και ακριβής. Απολαμβάνω το παιχνίδι μου με την εθνική ομάδα, αλλά φυσικά, για να είμαστε ειλικρινείς, όταν είπα σύντομα, εννοούσα πιθανότατα ένα με δύο χρόνια» ήταν τα λόγια του Πορτογάλου, ο οποίος επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Αλ Νασρ ως τον Ιούνιο του 2027. Στο διάστημα αυτό, θα έχει την ευκαιρία να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη συγκομιδή τερμάτων, με απώτερο στόχο να φτάσει τα 1000 γκολ καριέρας, σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Εχοντας κάνει ντεμπούτο στην εθνική ομάδα της χώρας του ως έφηβος, το 2002, ο Ρονάλντο θα είναι 41 ετών το καλοκαίρι, όταν θα συμμετάσχει στο έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, διεκδικώντας το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που του λείπει. «Έχω δώσει τα πάντα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα, έχω πολλά ρεκόρ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Είμαι περήφανος, οπότε τώρα ζω και απολαμβάνω τη στιγμή» είπε ο άλλοτε άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους.

Σε έναν πιο προσωπικό τόνο, ο Ρονάλντο μίλησε και για τον γιο του, Κριστιάνο Τζούνιορ, ο οποίος έκανε πρόσφατα ντεμπούτο στην εθνική ομάδα Κ16 της Πορτογαλίας. «Ως άνθρωποι, δεν θέλουμε να είναι κάποιος καλύτερος από εμάς, εύχομαι όμως τα παιδιά μου να είναι καλύτερα από εμένα. Δεν πρόκειται ποτέ να τον ζηλέψω. Δεν θέλω να του προσθέσω πίεση, γιατί αυτό που θέλω για εκείνον είναι να αισθάνεται χαρούμενος. Δεν έχει σημασία αν θέλεις να παίξεις ποδόσφαιρο ή κάποιο άλλο άθλημα. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ελεύθερος, όχι με την πίεση του μπαμπά σου. Είναι μία νέα γενιά, μία διαφορετική γενιά. Σκέφτονται διαφορετικά, ζουν διαφορετικά. Ως πατέρας, είμαι εδώ για να τον βοηθήσω να γίνει ό,τι θέλει να γίνει, να είμαι το στήριγμά του».