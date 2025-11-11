Εκτός εθνικής Ισπανίας ο Γιαμάλ – Δυσαρέσκεια της Ομοσπονδίας με την Μπαρτσελόνα

Ο Λαμίν Γιαμάλ έμεινε εκτός αποστολής στην εθνική Ισπανία για τα παιχνίδια με τη Γεωργία και την Τουρκία.

Χωρίς τον Λαμίν Γιαμάλ θα αγωνιστεί η εθνική Ισπανίας στους δυο τελευταίους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Γεωργία και την Τουρκία. Ο λόγος είναι ότι ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα υποβλήθηκε σε μια θεραπεία χωρίς να ενημερωθεί το ιατρικό επιτελείο της εθνικής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση τη Ομοσπονδίας:

«Οι Ιατρικές Υπηρεσίες της RFEF εκφράζουν την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους μετά την ενημέρωση, στις 13:47 της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, την ημέρα της επίσημης συγκέντρωσης της εθνικής, ότι ο παίκτης Λαμίν Γιαμάλ είχε υποβληθεί την ίδια μέρα σε θεραπεία ραδιοσυχνότητας για ενοχλήσεις στη βουβωνική χώρα».

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση προς το ιατρικό επιτελείο, το οποίο έλαβε τις λεπτομέρειες μόνο μέσω αναφοράς στις 22:40, η οποία σύστηνε ανάπαυση 7 έως 10 ημερών».