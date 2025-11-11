Ο Ριέρα έκανε αλλαγή τον τερματοφύλακα του στα 30 δευτερόλεπτα: «Δεν θα αφήσω άλλους να καθορίζουν την ενδεκάδα»

Σε μια ασυνήθιστη επιλογή προχώρησε ο προπονητής της Τσέλιε, Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος αντικατέστησε τον τερματοφύλακα του, μόλις μετά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού κόντρα στη Μπράβο!

Ο 43χρονος τεχνικός, γνώριμος από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό ως ποδοσφαιριστής, ξέσπασε κατά των κανονισμών Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβενίας και απόφασισε να δείξει έμπρακτα την δυσαρέσκεια του.

Δεδομένου πως ο νέος κανονισμός υποχρεώνει τις ομάδες να περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό νεαρών παικτών στη βασική ενδεκάδα, ο προπονητής της Τσέλιε δεν δίστασε να εκμεταλλευτεί το... παραθυράκι, το οποίο δεν προβλέπει οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές απαραίτητα να ολοκληρώσουν τον αγώνα.

Έτσι, ενώ ξεκίνησε με τον 18χρονο τερματοφύλακα, Τίγιαν Ζόρκο στο βασικό σχήμα ώστε να είναι εναρμονισμένος με τους κανονισμούς, στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης προχώρησε στην αλλαγή του, περνώντας στο παιχνίδι τον εμπειρότερο Ζαν Λέμπαν.

«Δεν θα αφήσω την αρχική ενδεκάδα να καθορίζεται από τους κανόνες κάποιου άλλου. Η αρχική ενδεκάδα θα είναι πάντα δική μου απόφαση, όχι απόφαση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σλοβενίας. Όσοι αξίζουν να παίξουν θα παίξουν. Αυτός δεν είναι ένας καλός κανόνας, χρειαζόμαστε κάτι διαφορετικό», σχολίασε χαρακτηριστικά μετά το παιχνίδι, αναφερόμενος στην συγκεκριμένη κίνηση του.