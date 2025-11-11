Οπαδοί του Πανσερραϊκού και του Λεβαδειακού έστειλαν ένα υπέροχο μήνυμα: «Όχι ψευτομαγκιές, καρτέρια και μαχαίρια»! (pic)

Ήταν μόλις επτά αλλά... υπέροχοι που οι φίλοι του Πανσερραϊκού που ταξίδεψαν στη Λιβαδειά και μαζί με εκείνους του Λεβαδειακού έστειλαν ένα μήνυμα σε όλους όσους βλέπουν το ποδόσφαιρο ως πεδίο μάχης.

Ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο ειδικότερα, είναι για πάρα πολλούς το ωραιότερο... δευτερεύον πράγμα της καθημερινότητάς μας.

Οπαδοί δεν είναι αυτοί που μαχαίρονται σε ραντεβού ή σε κυνηγητά και κόβουν το νήμα της ζωής σε 20χρονα παιδιά, όπως ο άτυχος φίλος της ΑΕΚ, Μάριος Ρουμπής που δολοφονήθηκε πριν λίγες ημέρες.

Πραγματικοί οπαδοί είναι αυτοί που ακολουθούν την ομάδα τους ανιδιοτελώς σε κάθε γήπεδο, όπου μπορούν και... αντέχουν, τραγουδούν γι' αυτή. Χαίρονται, στεναχωριούνται, πικάρουν, ξεδίνουν (εντός πλαισίου πάντα) και το βράδυ επιστρέφουν σπίτι τους για να συνεχίσουν την -πραγματική- ζωή τους.

Είναι η πλειονότητα, αλλά δυστυχώς υπάρχει πάντα και η ισχυρή, όσο και θλιβερή μειοψηφία που καταφέρνει να αμαυρώνει ολόκληρο το οπαδικό κίνημα.

Η όμορφη πλευρά του αθλητισμού είναι όμως πάντα πιο δυνατή και ενίοτε στέλνει πολύ όμορφα και δυνατά μηνύματα που πρέπει όλοι μας να ακούσουμε.

Το έκαναν επτά φίλοι του Πανσερραϊκού την περασμένη Κυριακή στη Λιβαδειά, μαζί με εκείνους των γηπεδούχων.

Επτά... ηρωικοί φίλοι της ομάδας των Σερρών που ταξίδεψαν 460 χιλιόμετρα για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα κι ακόμα τόσα για να γυρίσουν μετά πίσω.

Εκδρομές που κάνουν συνεχώς οπαδοί όχι μόνο των παραδοσιακά μεγάλων ομάδων, αλλά και της περιφέρειας. Του Λεβαδειακού, που είχαν εκπροσώπηση σε όλα τα γήπεδα που αγωνίστηκε εκτός έδρας η ομάδα τους από την περσινή σεζόν. Της Λάρισας, του Παναιτωλικού, του ΟΦΗ.

Κι αυτό μάλιστα το έκαναν με τον Πανσερραϊκό στα χειρότερά του, ουραγός στη βαθμολογία και να δέχεται μία δεύτερη διαδοχική συντριβή. Μετά τα πέντε γκολ του ΠΑΟΚ, ακολούθησαν τα πέντε στη Λιβαδειά. Ακόμη και τότε όμως οι φίλοι των Σερρών δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μέχρι το τέλος του αγώνα.

Το ακόμη σημαντικότερο ωστόσο είναι το μήνυμα που έστειλαν με το πανό που ανήρτησαν στις εξέδρες του "Λάμπρος Κατσώνης" οι φίλοι και των δύο ομάδων.

«Η δύναμη των οπαδών είναι η εξέδρα.

Όχι οι ψευτομαγκιές, καρτέρια και μαχαίρια»