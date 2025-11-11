Ρόμα: Θετικός σε νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές ο Ντιμπάλα!

Δημοσιεύμα της «Corriere dello Sport» αποκαλύπτει την πρόθεση του Πάουλο Ντιμπάλα να παραμείνει στην Ρόμα, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο με μειωμένες οικονομικές αποδοχές!

Συγκεκριμένα, οι «τζαλορόσι» κατέθεσαν πρόταση παραμονής στον Αργεντινό η οποία προβλέπει επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο με μειωμένες οικονομικές απολαβές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος δεν εμφανίζεται αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο, κάνοντας ξεκάθαρο πως θέλει να παραμείνει κάτοικος Ρώμης και όλα δείχνουν πως θα έχουμε συμφωνία.

Ο Ντιμπάλα φοράει την φανέλα της Ρόμα από το 2022, έχοντας συνδεθεί με τον σύλλογο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι απέρριψε πλουσιοπάροχες προτάσεις από Αλ Σαμπάμπ και Γαλατασαράι.