MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ρόμα: Θετικός σε νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές ο Ντιμπάλα!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Δημοσιεύμα της «Corriere dello Sport» αποκαλύπτει την πρόθεση του Πάουλο Ντιμπάλα να παραμείνει στην Ρόμα, υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο με μειωμένες οικονομικές αποδοχές!

Συγκεκριμένα, οι «τζαλορόσι» κατέθεσαν πρόταση παραμονής στον Αργεντινό η οποία προβλέπει επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο με μειωμένες οικονομικές απολαβές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος δεν εμφανίζεται αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο, κάνοντας ξεκάθαρο πως θέλει να παραμείνει κάτοικος Ρώμης και όλα δείχνουν πως θα έχουμε συμφωνία.

Ο Ντιμπάλα φοράει την φανέλα της Ρόμα από το 2022, έχοντας συνδεθεί με τον σύλλογο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το περασμένο καλοκαίρι απέρριψε πλουσιοπάροχες προτάσεις από Αλ Σαμπάμπ και Γαλατασαράι.

Ρόμα: Θετικός σε νέο συμβόλαιο με μειωμένες αποδοχές ο Ντιμπάλα!