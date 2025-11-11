Φορτούνης: Ο «βασιλιάς» των ασίστ στη Σαουδική Αραβία – Στην κορυφή της λίστας!  

Ο Κώστας Φορτούνης εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας καταλαμβάνοντας την κορυφή σε ασίστ με διαφορά από τον δεύτερο!

Ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και φιγουράρει στην κορυφή της λίστας με τους κορυφαίους πασέρ της Saudi Pro League, έχοντας ήδη μοιράσει 8 ασίστ σε ισάριθμα παιχνίδια!

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποδεικνύει ότι η κλάση και η δημιουργικότητά του δεν γνωρίζουν σύνορα. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει καταγράψει δύο ασίστ σε κάθε μία από τις αναμετρήσεις με την Αλ Ριάντ και την Αλ Ιτιχάντ, ενώ μόλις σε δύο από τα οκτώ παιχνίδια που έχει αγωνιστεί δεν έχει «σερβίρει» γκολ σε συμπαίκτη του.

Πίσω του στην κατάταξη ακολουθούν ο Ανζελό Φουλζινί της Αλ Τααβούν και ο Κίνγκσλεϊ Κομάν της Αλ Νασρ, αμφότεροι με 5 ασίστ, ωστόσο ο ρυθμός του Φορτούνη δείχνει ότι δύσκολα θα χάσει τα σκήπτρα.