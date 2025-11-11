Levadiakos ball: 11 επαφές με την μπάλα χωρίς να αγγίξει ο αντίπαλος και ένα γκολ αριστούργημα! (vid)

Επιθετική ανάπτυξη για να... διδάσκεται από τον Λεβαδειακό του Νίκου Παπαδόπουλου, που έβαλε υποψηφιότητα για ένα από τα ομορφότερα γκολ της χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Επιθετική ραψωδία από τους Βοιωτούς που χόρτασαν ακόμα μία φορά γκολ και θέαμα τους φίλους τους, στο εκκωφαντικό 5-2 επί του Πανσερραϊκού.

Ήταν το τέταρτο φετινό ματς που η ομάδα του Παπαδόπουλου πετυχαίνει 4+ τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις! Η αρχή έγινε στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ (4-1) κι ακολούθησαν ο ΟΦΗ (4-0), ο Παναιτωλικός (6-0) και την Κυριακή οι Σέρρες.

Οι Βοιωτοί διαθέτουν την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος με 26 τέρματα σε δέκα αγώνες κι όχι τυχαία...

Αρκεί κανείς να παρακολουθήσει τα παιχνίδια τους και τους αυτοματισμούς που βγάζουν στο ξεδίπλωμα των επιθέσεών τους. Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα το τρίτο τέρμα που πέτυχαν κόντρα στον Πανσερραϊκό, με τον Λοντίγκιν να εκτελεί το ελεύθερο στοχευμένα στον αριστερό του μπακ (Βήχο), εκείνος να δίνει με δύο επαφές στον Βέρμπιτς, αυτός με τη μία με τακουνάκι στον Κωστή, ο Κύπριος μέσος κατέβασε την μπάλα κι "έσπασε" δεξιά στον Παλάσιος, αυτός έκανε την διαγωνια κι αφού δεν τη βρήκε ο επερχόμενος Κωστή, κατέληξε στον Όζμπολτ που πλάσαρε με τη μία για να τη στείλει στα δίχτυα, μετά από μόλις 11 συνολικά επαφές των ποδοσφαιριστών του Λεβαδειακού, δίχως να έχει αγγίξει την μπάλα ο αντίπαλος!

