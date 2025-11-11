Παναθηναϊκός: Στις κλήσεις της Ουρουγουάης ο Πελίστρι

Σταθερά στις κλήσεις της εθνικής Ουρουγουάης βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος κλήθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα για τις φιλικές αναμετρήσεις με το Μεξικό (16/11) και τις ΗΠΑ (19/11).

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η Ουρουγουάη έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και στα προσεχή φιλικά θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει δυο από τις διοργανώτριες χώρες.