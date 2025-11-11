Παναθηναϊκός: Στις κλήσεις της Ουρουγουάης ο Πελίστρι

Σταθερά στις κλήσεις της εθνικής Ουρουγουάης βρίσκεται ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος κλήθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα για τις φιλικές αναμετρήσεις με το Μεξικό (16/11) και τις ΗΠΑ (19/11).
Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και αγωνίστηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η Ουρουγουάη έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και στα προσεχή φιλικά θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει δυο από τις διοργανώτριες χώρες.
Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre 📋 pic.twitter.com/mu66WfF0Ay— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2025