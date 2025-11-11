Σπόρτινγκ Λισαβόνας: «Σκασμένος» ο Ιωαννίδης με τον τραυματισμό του

Ο Φώτης Ιωαννίδης τέθηκε νοκ άουτ, πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει τα πατήματά του με τη Σπόρτινγκ.

Τουλάχιστον έναν μήνα θα μείνει εκτός δράσης ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Σπόρτινγκ με τη Σάντα Κλάρα. Πάνω που ο 25χρονος φορ είχε βρει ρυθμό και διεκδικούσε θέση στη βασική ενδεκάδα, ήρθε ο τραυματισμός που θα τον κρατήσει 4-6 εβδομάδες εκτός μάχης.

Σε αυτό το διάστημα, ο Ιωαννίδης θα απουσιάσει από σημαντικά παιχνίδια, όπως είναι το ντέρμπι με την Μπενφίκα και οι αναμετρήσεις κόντρα στις Μπριζ και Μπάγερν Μονάχου για το Champions League. Παιχνίδια που θα ήθελε να αγωνιστεί και να βοηθήσει τη Σπόρτινγκ.

Στο πλευρό του πάντως βρίσκεται η αγαπημένη του Ελένη Βουλγαράκη, ενώ ο ίδιος θέλει να επιστρέψει το γρηγορότερο δυνατό στις προπονήσεις, για να συνεχίσει την ανοδική του πορεία με τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας.