Οριστική συμφωνία Μαντσίνι-Αλ Σαντ

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει στους πάγκους, αφού συμφώνησε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Αλ Σαντ, συλλόγου του Κατάρ.

Ο πρώην τεχνικός – μεταξύ άλλων – της Ιταλίας και της Σαουδικής Αραβίας, αποφάσισε να δεχθεί την πρόταση της Αλ Σαντ, εν ενεργεία πρωταθλήτριας και πιο σημαντικού συλλόγου του Κατάρ, που στην τροπαιοθήκη του μετράει 18 πρωταθλήματα και 2 Champions League Ασίας.

Τελευταία κατάκτηση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωσης της Ασίας το 2011, φιλοδοξώντας να επιστρέψει στο θρόνο, γι’ αυτό και στράφηκε στον έμπειρο Ιταλό προπονητή.

Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 και αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις 24 Νοεμβρίου, στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αλ Γουάντα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.