Η Τσέλσι χάνει ξανά τον Λάβια με τραυματισμό

Μεγάλη ατυχία για τον νεαρό χαφ των «μπλε» του Λονδίνου, που θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα.

Ο Ρομέο Λάβια, αναγκάστηκε να αποχωρήσει με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση της Τσέλσι με την Κάραμπαγκ για την League Phase του Champions League, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν μυϊκό πρόβλημα στον τετρακέφαλο.

Η εκτίμηση του ιατρικού τιμ της Τσέλσι, κάνει λόγο για απουσία ενός μήνα με τον Λάβια, να έχει επιστρέψει πρόσφατα από τραυματισμό και πλέον είναι αναγκασμένο να τεθεί νοκ-άουτ ξανά.

Ο 21χρονος μέσος ταλαιπωρείται από σειρά τραυματισμών από τότε που εντάχθηκε στην Τσέλσι το 2023, γεγονός που έχει περιορίσει τις συμμετοχές του με την ομάδα σε μόλις 30!