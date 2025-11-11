Η Λιλ κινείται νομικά κατά οπαδών της!

Οι ιθύνοντες της Λιλ είναι έξαλλοι με μερίδα οπαδών της ομάδας για την συμπεριφορά τους στις αναμετρήσεις με Ερυθρό Αστέρα και Στρασμπούρ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Γαλλία, η διοίκηση της Λιλ έχει πάρει την απόφαση να κινηθεί νομικά εναντίον οπαδών της ομάδας για περιστατικά ρητορικής μίσους και ρατσιστικών ύβρεων.

«Η ομάδα μας καταδικάζει απερίφραστα τη μη αποδεκτή συμπεριφορά που παρατηρήθηκε, καθώς και τις εκφράσεις μίσους και τις ρατσιστικές προσβολές που ακούστηκαν από ορισμένα άτομα στη θύρα των φιλοξενούμενων, στα ταξίδια σε Βελιγράδι και Στρασμπούρ την Πέμπτη και την Κυριακή

Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και εντελώς αντίθετες προς τις αξίες που ο σύλλογος πρεσβεύει και προωθεί με συνέπεια», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Λιλ.