Έξαλλος ο πρόεδρος της Νάπολι: «Λέγονται παραμύθια στο διαδίκτυο»

O ισχυρός άνδρας της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντι εξέφρασε τον εκνευρισμό του για τα σενάρια απομάκρυνσης του Αντόνιο Κόντε, εκφράζοντας παράλληλα την υποστήριξή του στον Ιταλό τεχνικό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Διαβάζω στο διαδίκτυο για το παραμύθι της παραίτησης του Κόντε. Εγώ αγαπώ πολύ τα social media επειδή είναι ένας σύγχρονος και γρήγορος τρόπος για να ταξιδεύουν οι σκέψεις.

Αλλά ξέρετε πως οι σκέψεις δεν είναι πάντα σωστές ή κοινοποιήσιμες. Προς τους οπαδούς που έχουν διαβάσει κάποιες ηλιθιότητες λέω ότι: είμαι υπερήφανος που έχω στο πλευρό μου, και στο πλευρό της Νάπολι και των ποδοσφαιριστών, έναν αληθινό άνδρα όπως ο Αντόνιο Κόντε, ικανό να θυσιάσει κάθε δευτερόλεπτο της ζωής για τη δουλειά του, με εξαιρετική γενναιοδωρία και αφοσίωση.

Αυτή είναι η πιο σημαντική δέσμευση που μπορεί να δοθεί σήμερα σε έναν σύλλογο, στους ποδοσφαιριστές και σε απαιτητικούς οπαδούς όπως εκείνους της Νάπολι».