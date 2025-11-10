Ηλιόπουλος: «Θα κάνουμε τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο» (vid)

Σε δηλώσεις που παραχώρησε σε τοπικό Μέσο της Κρήτης ο Μάριος Ηλιόπουλος τοποθετήθηκε για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, μίλησε στο ΚΡΗΤΗ TV πριν το ΟΦΗ-ΑΕΚ και τόνισε: «Ακόμη δεν έχουμε κάνει τα πάντα, αλλά θα κάνουμε τα πάντα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το μήνυμα είναι πως αγαπούσαμε, αγαπάμε και θα αγαπάμε την Κρήτη, ιδιαίτερα το Ηράκλειο και τα Χανιά και το Ρέθυμνο, όλη την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα το Ηράκλειο.

Η οικογένειά μου ήταν από την Κρήτη και ήταν αντάρτες. Εως εκ τούτου και οποισδήποτε προφανώς είναι και ΑΕΚτζήδες και αγαπούν την ομάδα και είναι στην ΑΕΚ, ένας λόγος παραπάνω για να τους αγαπάμε πολύ.

Σήμερα είχε ομαλό, θα πήγαινα στον αγώνα. Θα πήγαινα και εκεί και θα ερχομουν και στον αγώνα με τον ΟΦΗ. Ωστόσο, έχει κριθεί το πρωτάθλημα ήδη από τον προηγούμενο αγώνα, το έχω κερδίσει ξανά και δεν χρειάστηκε να πάω.»