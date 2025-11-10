Ο Μαντσίνι επιστρέφει στους πάγκους μετά από ένα χρόνο

Ο 60χρονος Ιταλός προπονητής περίμενε πρόταση από τη Serie A για το «come back» μετά το 2016. Τελικά, θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία για το λογαριασμό της Αλ Σαντ, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα. Αυτός θα είναι ο έβδομος σύλλογος στην καριέρα του, έπειτα από τις Λάτσιο, Φιορεντίνα, Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Γαλατάσαραϊ και Ζενίτ.

Την αποκάλυψη έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο που τονίζει ότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι μπορεί να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2026 με ρήτρα στα... μέτρα του, ενώ οι ανακοινώσεις θα γίνουν μόλις εγκριθούν τα σχετικά έγγραφα της συμφωνίας:

