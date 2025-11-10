Πως μπήκε ο Μέσι στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα;

Μυστήριο καλύπτει την viral φωτογραφία του Λιονέλ Μέσι στο ανακαινισμένο "Καμπ Νου".

Εξαπίνης φαίνεται πως πιάστηκε η επίσημη Μπαρτσελόνα από την φωτογραφία που ανέβασε ο Λιονέλ Μέσι στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και τον δείχνει να βρίσκεται και πάλι στον αγωνιστικό χώρο του Καμπ Νου.

Κι αυτό γιατί κανείς δεν ξέρει ακόμα με πιο τρόπο ο Αργεντινός σταρ εξασφάλισε την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο του ανακαινισμένου γηπέδου των Καταλανών, όπου ελάχιστοι έχουν πρόσβαση.

Η Μπαρτσελόνα δεν είχε κάποιο επίσημο αίτημα, ούτε έδωσε την άδεια για κάτι τέτοιο, με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει ξέγνοιαστος τις βόλτες του στο μέρος που δοξάστηκε πριν ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής Αργεντινής.

Για την ιστορία, η φωτογραφία του στο Instagram συγκέντρωσε μόλις... 17 εκατομμύρια θετικά reactions, κυρίως από κόσμο που θα ήθελε όσο τίποτα να τον δει και πάλι με την φανέλα της Μπαρτσελόνα.