«Πρώτη» για Τετέι και Κωστούλα στην Εθνική - Σε δύο γκρουπ η προπόνηση

Την πρώτη της προπόνηση ενόψει Σκωτίας και Λευκορωσίας πραγματοποίησε η Ελλάδα, με τους Τετέι, Κωστούλα και Τριάντη να βρίσκονται για πρώτη φορά στην Εθνική.

Με τρία νέα πρόσωπα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Ελλάδας ενόψει της αναμέτρησης αρχικά με την Σκωτία εντός (15/11, 21:45) και στη συνέχεια με την Λευκορωσία εκτός (18/11, 21:45) για τα προκριματικά του Mundial.

Ανδρέας Τετέι, Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Εθνική, με τους συμπαίκτες τους να τους καλωσορίζουν, ενώ από την άλλη πλευρά, ανακλήθηκαν και επίσημα οι κλήσεις των Φώτη Ιωαννίδη και Γιάννη Κωνσταντέλια, οι οποίοι θα μείνουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Όσον αφορά την προπόνηση, οι παίκτες χωρίστηκαν και έγινε σε δυο γκρουπ στο Ρέντη. Όσοι έπαιξαν χθες με τις ομάδες τους έκαναν αποθεραπεία στο γυμναστήριο και οι υπόλοιποι έκαναν κανονικό πρόγραμμα στο γήπεδο.