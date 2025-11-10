Ο κατήφορος του Άρη και η βολική συνθήκη των πλέι οφ για την 5η θέση

Αυτό για το οποίο φώναζε από την περασμένη σεζόν ο Άρης, μετατρέπεται στο μεγάλο του σύμμαχο με την τωρινή κατάσταση που παρουσιάζουν οι Θεσσαλονικείς.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που υπήρξαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο την τελευταία διετία, ήταν τα πλέι οφ. Για το πρωτάθλημα αγωνίζονται οι τέσσερις πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου πλέον. Από την 5η έως την 8η θέση, υπάρχει ξεχωριστό γκρουπ πλέι οφ. Το οποίο πιθανότατα δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Μοναδικό ενδεχόμενο να χάσει ο πέμπτος την Ευρώπη, είναι να κατακτήσει το Κύπελλο ομάδα που τερματίζει από την 6η θέση και κάτω.

Ο σύλλογος που διαφώνησε από την πρώτη στιγμή, ήταν ο Άρης. Θεωρώντας πως έγινε… φωτογραφικά γι’ αυτόν η αλλαγή, προκειμένου να μην είναι στα πλέι οφ τίτλου. Κάτι που ως ένα σημείο ισχύει, καθώς με αυτή τη διαφοροποίηση ουσιαστικά ακυρώθηκε η συμμετοχή στη διαδικασία της 5ης ομάδας, η οποία συνήθως έχει απλά ρόλο ρυθμιστή, χωρίς ουσιαστικές αξιώσεις στη διαδικασία.

Φτάσαμε όμως στη φετινή σεζόν. Πλέον οι διαμαρτυρίες του Άρη, περισσότερο αρχίζουν να φαίνονται με πιθανή σωτηρία του. Καθώς η πορεία που έχει κάνει ως τώρα η ομάδα της Θεσσαλονίκης, μόνο σιγουριά για την 5η θέση δε βγάζει. Συν το συνολικό κλίμα που υπάρχει γύρω απ’ το κλαμπ, με τις έντονες αποδοκιμασίες και προς τον Θόδωρο Καρυπίδη να είναι μόνιμο φαινόμενο πλέον.

Έξι ματς πρωταθλήματος χωρίς νίκη μετά το… μήνα του μέλιτος με τον ερχομό Χιμένεθ. Ήδη ακούγονται γκρίνιες και μόνο απίθανο δε φαντάζει να τεθεί θέμα και με τον Ισπανό τεχνικό.

Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι 7ος στο -2 από τον Παναθηναϊκό που έχει και ματς λιγότερο, στο -5 από Λεβαδειακό και Βόλο. Διαφορές οι οποίες σαφώς και καλύπτονται, όμως η δυναμική και η ποδοσφαιρική εικόνα του καθενός, δε φανερώνει πως αυτό θα συμβεί εύκολα και σίγουρα. Κάθε άλλο.

Το πράγμα γίνεται ακόμη χειρότερο, κοιτώντας τα επόμενα ματς των «κιτρινόμαυρων» στο πρωτάθλημα. Μετά τη διακοπή λοιπόν, από τα επτά ματς που ακολουθούν στη Super League, τα έξι μόνο σίγουρα δεν τα έχουν οι Θεσσαλονικείς.

Το θεωρητικά βατό, είναι με την ΑΕΛ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τη 12η αγωνιστική. Κατά τα άλλα, την 11η υπάρχει ΑΕΚ εκτός, την 13η ΠΑΟΚ εκτός, την 14η Ολυμπιακός εντός, την 15η Αστέρας Τρίπολης εκτός, την 16η ΑΕΚ εντός και την 17η ΑΕΛ εκτός.

Να λοιπόν που το νέο format στο πρωτάθλημα, μάλλον έρχεται να βοηθήσει τον Άρη τη φετινή σεζόν. Για να προσπαθήσει να αποφύγει το κάζο του να μείνει εκτός ευρωπαϊκής εξόδου και να κυνηγήσει ακόμη μια φορά στα προκριματικά, τις όποιες πιθανότητες να φτάσει σε League Phase. Με τα δεδομένα των προηγούμενων ετών, να δείχνουν πως οι πιθανότητες δε θα είναι υπέρ του.