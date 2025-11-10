Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τον νεαρότερο επαγγελματία τερματοφύλακα στην Ελλάδα!

Λίγες ημέρες αφότου συμπλήρωσε τα 15 χρόνια ζωής, ο Γιώργος Σαρακασίδης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον «Ιστορικό» και κόντρα στα Χανιά (0-2) εντάχθηκε στην τριάδα των τερματοφυλάκων της ανδρικής ομάδας πλάι στους Νίκο Γιαννακόπουλο και Φώτη Σγουρή, ενώ ο Δημήτρης Σκαφίδας αναρρώνει από το χειρουργείο του καλοκαιριού στο γόνατο.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου και η παρουσίαση του 15χρονου από τον Κώστα Ρούπτσο:

«Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει και τυπικά την έναρξη της επαγγελματικης της συνεργασίας με τον Γιώργο Σαρακασίδη, ο οποίος συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του και πλέον αποτελεί και επίσημα μέλος της ανδρικής ομάδας, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο.

Ο Γιώργος Σαρακασίδης, γεννημένος την 1η Νοεμβρίου του 2010, αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα και αποτελεί γέννημα–θρέμμα της Ακαδημίας του συλλόγου. Πρόκειται για τον νεαρότερο επαγγελματία ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου και ταυτόχρονα τον νεαρότερο επαγγελματία τερματοφύλακα στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας.

Πλέον, ο Γιώργος εντάσσεται στην τριάδα των τερματοφυλάκων της ανδρικής ομάδας και έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή για το πρώτο του επίσημο ταξίδι στα Χανιά, όπου θα βρίσκεται στη διάθεση του Παύλου Δερμιτζάκη.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος συγχαίρει τον Γιώργο για αυτή τη σημαντική στιγμή στην καριέρα του και του εύχεται υγεία, πρόοδο και πολλές επιτυχίες με την Κυανέρυθρη φανέλα!»