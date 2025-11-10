Σεβαλιέ: «Προσπάθησαν να με κάνουν να μοιάζω με φασίστα»

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Λούκας Σεβαλιέ, υπερασπίστηκε σήμερα (10/11) τον εαυτό του, ενάντια στις κατηγορίες ότι υποστηρίζει την ακροδεξιά, μετά το like που έκανε σε ένα αμφιλεγόμενο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας έγινε στόχος έντονης κριτικής και σχολίων από χρήστες του διαδικτύου.



Το βίντεο έδειχνε έναν πρώην Γάλλο συντηρητικό βουλευτή να λέει ότι θα προτιμούσε να ψηφίσει το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικός Συναγερμός» παρά τον αριστερό υποψήφιο σε εκλογές.

Ο Σεβαλιέ δημοσίευσε ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram για να διευκρινίσει την κατάσταση και να αρνηθεί ότι υποστηρίζει την ακροδεξιά:

«Είναι θλιβερό να ξέρεις ότι, ενώ σερφάρεις στο διαδίκτυο και κάνεις like σε μια ανάρτηση χωρίς να το συνειδητοποιείς, ξυπνάς από τον υπνάκο σου για να προετοιμαστείς για τον αγώνα και ανακαλύπτεις ότι η εικόνα σου έχει καταστραφεί από μια απλή παράλειψη. Με εξοργίζει», έγραψε και πρόσθεσε:

«Όποιος με γνωρίζει ξέρει ότι οι γονείς και η οικογένειά μου μού ενστάλαξαν αξίες και σεβασμό και ότι δεν θα σκεφτόμουν ποτέ κάτι τέτοιο. Προσπάθησαν να με κάνουν να μοιάζω με φασίστα και επιτέθηκαν σε εμένα και σε ολόκληρη την οικογένειά μου», κατέληξε.