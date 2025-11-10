ΠΑΟ Ρουφ για Τετέι: «Μάς γεμίζεις περηφάνεια, δείχνεις το δρόμο στα παιδιά μας»

Η κλήση του Ανδρέα Τετέι στην Εθνική Ομάδα χαροποίησε πολύ τον αθηναϊκό σύλλογο που αποτέλεσε το «σκαλοπάτι» για τη μεταγραφή στην Κηφισιά το καλοκαίρι του 2020. Φόρεσε τα «ερυθρόλευκα» για τρεις σεζόν (2017-20), προερχόμενος από τον Άτλαντα Κυψέλης της γειτονιάς του και την Κορωνίδα Γαλατσίου.

Η ανάρτηση του ΠΑΟ Ρουφ για τον 24χρονο επιθετικό που αποτελεί «ζωντανό παράδειγμα» για τα παιδιά στην ακαδημία της «Αούστρια»:

« Από το Ρουφ… στην κορυφή!

Ο Τετέη, που έκανε τα πρώτα του βήματα στον ΠΑΟ ΡΟΥΦ και αγωνίστηκε με τη φανέλα της ομάδας μας από το 2016 έως το 2020, συνεχίζει το ποδοσφαιρικό του ταξίδι με εντυπωσιακά βήματα!

Μετά την εξαιρετική του πορεία στην Κηφισιά, πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό και παράλληλα κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος!

Για εμάς στον ΠΑΟ ΡΟΥΦ, κάθε τέτοια επιτυχία αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση της προσπάθειάς μας.

Ο Τετέη είναι ένα ακόμα ζωντανό παράδειγμα του έργου που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στο ΡΟΥΦ:

με πάθος, υπομονή και πίστη στις δυνατότητες των παιδιών μας.

Αυτό είναι το ΡΟΥΦ:

Ένα σχολείο αξιών και ποδοσφαίρου,

Μια οικογένεια που χτίζει χαρακτήρες,

Ένα σωματείο-πρότυπο που παράγει ταλέντα και ονειρεύεται ψηλά!

Συγχαρητήρια Τετέη!

Η επιτυχία σου μάς γεμίζει περηφάνια και δείχνει τον δρόμο στα νέα παιδιά της Αούστρια.

Το ταξίδι συνεχίζεται…

Forza Austria – ΠΑΟ ΡΟΥΦ 1947»