Σε μεγάλα τουρνουά με Άρσεναλ, Παρί, Πόρτο και όχι μόνο οι Ακαδημίες του Παναθηναϊκού! (pic)

Την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες από την συμμετοχή σε τουρνουά με «μεγαθήρια» της Ευρώπης θα έχουν όλα τα μικρά κλιμάκια των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού.

Το «Τριφύλλι» δίνει πλέον τεράστιο βάρος στο κομμάτι των Ακαδημιών και μπορεί τα «φώτα» να είναι κυρίως στις ομάδες Κ19, Κ17 και Κ15 που έχουν το επίσημο Πρωτάθλημα της Super League, όμως ο σύλλογος ασχολείται με κάθε ηλικιακή βαθμίδα.

Μέσα στο 2026 λοιπόν, οι ομάδες Κ12, Κ13, Κ14, Κ15 και Κ16 θα συμμετάσχουν σε σπουδαία διεθνή τουρνουά, μαζί με κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, με τους νεαρούς άσους του Παναθηναϊκού να έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν υπερπολύτιμος εμπειρίες.

Η Κ12 θα συμμετάσχει στο Zlatibor Cup στην Σερβία, εκεί όπου -μεταξύ άλλων- θα βρίσκεται και η ισπανική Εσπανιόλ. Στο Junior World Cup Antalya της Τουρκίας, όπου θα συμμετάσχει η Κ14 του «Τριφυλλιού», θα είναι επίσης -μεταξύ άλλων- οι Πόρτο, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Στουτγκάρδη και Ερυθρός Αστέρας.

Στο Porto International Cup της Πορτογαλίας που θα παίξει η Κ15 θα εκπροσωπηθεί και η Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ το Liam Brady Cup της Αγγλίας που θα συμμετέχει η Κ16, το διοργανώνει -μεταξύ άλλων- η Άρσεναλ.

Οι «πράσινοι» λοιπόν θα έχουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να παίξουν κόντρα σε ισχυρούς αντιπάλους, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους και φυσικά να αποκομίσουν πολύ μεγάλα οφέλη.

