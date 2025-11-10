Άρης: Μέρος της προπόνησης για Φαμπιάνο και Μεντίλ

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

"Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Δευτέρας.

Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν (θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό) έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)."