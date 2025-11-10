ΑΕΚ: Μένει στα Σπάτα για να δουλέψει ο Ζίνι, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του

Μπορεί ο Ζίνι να βρέθηκε προ ημερών στις κλήσεις της Ανγκόλας για το φιλικό κόντρα στην Αργεντινή, ωστόσο - όπως ήταν αναμενόμενο - δεν θα ενταχτεί εν τέλει στην εθνική του ομάδα.

O 23χρονος επιθετικός, που ταλαιπωρήθηκε από βαριά θλάση την οποία έπαθε στο χωράφι του Αιγάλεω, όπως έγινε γνωστό θα μείνει στα Σπάτα για να δουλέψει καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και δεν εχει ενταχθεί ακομη στο κανονικό προγραμμα. Μάλιστα, από την ΠΑΕ ΑΕΚ, έλαβαν και την ανάκληση του απο την Ομοσπονδία της Ανγκόλας και έτσι, με τον πλέον επίσημο τρόπο, η ένταξη του στην εθνική ακυρώνεται.

Τι είχε πει ο Νίκολιτς για την επάνοδο Ζίνι

Για την κατάσταση του Ζίνι και την πορεία της αποθεραπείας του θυμίζουμε, είχε μιλήσει παραμονές του αγώνα με την Σάμροκ ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ, είχε ερωτηθεί σχετικά και είχε τονίσει: «Ο Ζίνι είναι εδώ και κάποιο καιρό τραυματίας και τον περιμένουμε. Ελπίζω ότι θα είναι έτοιμος για τα επόμενα παιχνίδια μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Αυτές τις μέρες ξεκίνησε κάποια μικρή προπόνηση με το γκρουπ».

Αυτό επί της ουσίας έρχεται να επιβεβαιώσει πως ακόμα ο Ζίνι δεν είναι στο 100% και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να ταξιδέψει για να ενταχθεί στην εθνική του ομάδα και πλέον, μένει να δουμε, το κατά πόσο ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός θα μπορέσει στις 2 εβδομάδες που ακολουθούν να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα για να είναι διαθέσιμος με την επανέναρξη. Η οποία περιλαμβάνει με το καλημέρα, τρία παιχνίδια-φωτιά για την ΑΕΚ. Άρη (Κυριακή 23/11), Φιορεντίνα (27/11) και Παναθηναϊκό (30/11)...