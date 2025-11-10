Ο κόσμος του Άρη έφτασε στα όρια του και σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα καλείται να πάρει σοβαρές αποφάσεις για αλλαγές παντός είδους. Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσίπτσιος

Ας μιλήσουμε για ευθύνες και λάθη. Το παρακάτω κείμενο είναι απόσταγμα όλων των προηγούμενων μας τοποθετήσεων, από αυτή εδώ τη στήλη, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τωρινή εφεύρεση και ανακάλυψη των προβλημάτων και λαθών που έγιναν, γίνονται και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν στον οργανισμό του ποδοσφαιρικού Άρη. Για τους άπιστους, σε κάθε μας παράδειγμα θα υπάρχει παραπομπή στο αντίστοιχο κείμενο, το οποίο λίγοι ή πολλοί διάβασαν, κατά τον επιτόπιο σχολιασμό των γεγονότων, ανά καιρούς.

Το όλο ζήτημα ξεκινά από την σχέση κόσμου και διοίκησης. Την αφορμή δηλαδή για την δημιουργία αυτού του blog. Τα χθεσινά (Κυριακή) συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν την εμφάνιση τους στο Βικελίδης. Κάθε άλλο! Έχουμε ετησίως 1-2 περιπτώσεις, που ακούγονται γαλλικά από την εξέδρα, μετά από κάποιο άσχημο αποτέλεσμα και σίγουρα δεν αποτελούν "έκπληξη". Παντού ακούγονται εξάλλου. Φέτος όμως όλη η σεζόν χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα αγανάκτισης. Ένα "ε κάπου ώπα!" του κόσμου προς την ομάδα και κάποιος πρέπει να αναζητήσει το τι...αλλά, κυρίως, το "τις" πταίει.

Ο καλοκαιρινός σχεδιασμός απέτυχε παταγωδώς, οι τραυματισμοί αυξάνονται και μειώνονται κρατώντας την ομάδα δέσμια των προβλημάτων και των ελλείψεων της και τα αποτελέσματα δεν είναι διόλου κολακευτικά. Οι παίκτες και ο προπονητής έχουν ακούσει ήδη τα σχολιανά τους, όμως τι συμβαίνει με τις ευθύνες και τα λάθη των Καρυπίδη και Ρέγιες;

Αρχικά, και ίσως να είναι προσωπική μου λόξα αυτή, επιλέγω να ξεκινήσω με το κομμάτι των μεταγραφών και κυρίως με τον τρόπο που αυτό επικοινωνήθηκε το καλοκαίρι. Κανείς δεν γνωρίζει ποιος από τους δύο επέλεξε τον εκάστοτε παίκτη και ποιος φέρει βαρέως την επιλογή για κάθε πρόβλημα που προκύπτει από το υλικό. Θα έλεγα "τρεις", αλλά, ας μην γελιόμαστε, ο Ουζουνίδης δεν νομίζω πως είχε ιδιαίτερο λόγο στα πρόσωπα. Όσο και να προσπαθούσε το τμήμα να μας πείσει για το αντίθετο...

Επομένως, η "Βαβέλ" μεταξύ Έλληνα προπονητή και Ισπανού τεχνικού διευθυντή δεν ήταν και τόσο "Βαβέλ", απλώς Καρυπίδης και Ρέγιες ανέλαβαν να χτίσουν μια ομάδα από το μηδέν, για ακόμη μια χρονιά. Με τις σχέσεις προπονητή - διοίκησης να ήταν από την αρχή καταδικασμένες. "Τα κλειδιά στον κύριο Ρέγιες" λοιπόν! και αυτομάτως η όλη πίστωση (το χρέωμα ντε!) στον Ισπανό. Ο οποίος μάλιστα χθες αναφέρθηκε για πρώτη φορά στα κιτάπια μας, όταν ενημερωθήκαμε πως ο Χιμένεθ συζήτησε με Καρυπίδη και... Ρέγιες για τις 4 μεταγραφές και το μέλλον.

Όλο αυτό το διάστημα, και εδώ περνάμε στο επόμενο ζήτημα φίλ@ μου, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη πως έβλεπε το πρότζεκτ; Ποιες ήταν οι εντυπώσεις του; Γιατί έβλεπα συνεχώς Νταμπίζα, Ριμπάλτα, Παπαδημητρίου στα άρθρα και στα σάιτ(ς) και ο ηγέτης του σχεδιασμού του κλαμπ δεν ήταν πουθενά; Να πει κάτι, να μιλήσει για να καλμάρει τον κόσμο. Να θυμίσει το πρότζεκτ.

Από την αρχή του καλοκαιριού ο Θόδωρος Καρυπίδης πέρασε σε δεύτερη μοίρα και, παρόλο που οι δυο τους ταξίδευαν στην Ευρώπη για τις διαπραγματεύσεις και την αναζήτηση παικτών, ο Ρέγιες είχε βγει μπροστά ως ο άνθρωπος που τρέχει το πρότζεκτ. Αυτό ομολογώ πως ήταν καλά καμουφλαρισμένο και επικοινωνημένο στα μάτια του κόσμου, καθώς υπάρχει πάντα ανάγκη για ηρεμια και τοποθέτηση ανθρώπων με διακριτούς ρόλους σε κάθε θέση και οι φίλοι του Άρη πείστηκαν πως (πλέον) κάποιος που ξέρει σχεδιάζει την επόμενη μέρα, με τον Καρυπίδη να στηρίζει οικονομικά και να βάζει λάδι στη μηχανή. Όμως... ήταν 100% έτσι; ή μήπως ο Άρης συνέχισε στο ίδιο λανθασμένο μοντέλο, με έναν και μόνο άνθρωπο να χειρίζεται κάθε κατάσταση από...500 χιλιόμετρα απόσταση και απλώς τον Ρέγιες να μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα; Το λέμε αυτό γιατί οι μεταγραφές δεν ήρθαν εν τέλει στην ώρα τους, όπως ακριβώς συνέβαινε και ...χωρίς τεχνικό διευθυντή. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε πως πρέπει οι παίκτες να βρίσκονται στην Ολλανδία ενόψει του Ευρωπαϊκού που πλησίαζε, όμως ο Ουζουνίδης δεν είχε χαφ για το δίτερμα. Θέλαμε να δούμε τους κιτρινόμαυρους για πρώτη φορά έτοιμους τον Ιούλη, όμως ακόμη περιμένουμε το φορμάρισμα, Νοέμβρη μήνα...

Εν τέλει ήρθαν παίκτες. Πολλοί παίκτες! Η ποιότητα τους και οι ικανότητες τους είναι ήδη γνωστές, όμως θα τις σχολιάσουμε τον Μάιο, στο τελικό μας ταμείο. Η κατάσταση τους όμως, αυτή που μας καίει τώρα και μας γεμίζει με προβληματισμό, δεν ήταν και η καλύτερη, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από τους συνεχείς τραυματισμούς. Είτε δεν έκαναν καθόλου προετοιμασία και απολάμβαναν τις διακοπές τους, είτε η ...όποια προετοιμασία τους ήταν τελείως ασυγχρόνιστη με τα θέλω και τα πρέπει της σεζόν του Άρη. Μία η άλλη δηλαδή! Με τον Χιμένεθ να καλείται πλέον να παίζει "μάντεψε ποιος" για να βγάλει ενδεκάδα.

Γιατί λοιπόν ο Άρης επιλέγει και φέτος τη λάθος συνταγή και δεν στρώνει μια φορά σωστά για να κοιμηθεί; Είναι τόσο δύσκολο να κρατήσει μια χρονιά τον ίδιο προπονητή, να αφουγκραστεί τα θέλω του, να του φέρει 3-4 παίκτες ως συμπλήρωμα και να κρατήσει τον σωστό κορμό, για να έχει μια ομαλή σεζόν με κεκτημένη ταχύτητα; Τόσες ομάδες το κάνουν. Ο Άρης γιατί όχι; Πλέον μέχρι και ο απλός κόσμος δεν ενθουσιάζεται από τις 17-18 μεταγραφές και ανησυχεί. Γιατί περιμένουμε κάθε χρόνο την έκπληξη πως αυτό το μοντέλο της ριζικής αλλαγής και των πολλών προπονητών θα πετύχει;

Πέρα από το αγωνιστικό, θα ξαναθυμηθώ τις τοποθετήσεις των Δεληζήση και Φετφατζίδη, στους Betarades. Το είπαν μία, δύο, τρεις, το λέμε και εμείς εδώ και χρόνια. Ας το ξαναπούμε μια φορά ακόμη. Έτσι για την γεύση: γιατί το Ρύσιο δεν έχει όλα όσα πρέπει για τους αθλητές της ομάδας; Κάνουν 5 εκατομμύρια; 10; Πόσα κάνουν τα μηχανήματα, τα μασάζ, οι πισίνες και οι σάουνες; Γιατί δεν έχουν μπει ακόμη και η μόνη αρχή που έγινε ήταν τα γηπεδάκια; (Καλή αρχή btw). Ας έκανε η ομάδα 2-3 λιγότερες προσθήκες και ας πάτσιζε έτσι το ποσό. Στο κομμάτι των μεταγραφών ξέρουμε από ριζικές αλλαγές και κινήσεις, όμως στις εγκαταστάσεις το πάμε πιο... Σιάο style; ΚΑΙ εκεί πρέπει δηλαδή να τα κάνουμε όλα ανάποδα;

Μιας και γράψαμε Σιάο. Έχετε αναρωτηθεί τι διαφορά έχει ο μπασκετικός με τον ποδοσφαιρικό Άρη; Η μαγική λέξη είναι "στελέχωση". Ένα άλλο, πονεμένο ζήτημα, που ουκ ολίγες φορές έχουμε αναφέρει. Δυστυχώς τα κείμενα είναι πολλά και δεν χωρούν σε λινκ. Αλλά ένα από τα blogs να έχετε διαβάσει τα τελευταία δύο χρόνια, θα το έχετε προσέξει.

Επενδυτής - Διοίκηση - Τεχνικό επιτελείο - προπονητές - κύριος προπονητής - παίκτες.

Έχει αυτό καμία σχέση με τον ποδοσφαιρικό Άρη; Έχει καμία επαφή ο Σιάο, που βάζει τα χρήματα, με τους παίκτες; ή μήπως εμπλέκεται κάπου ο Παπαγεωργίου, ο Διακογιάννης ή ο Αντωνιάδης με το αν βάζει τρίποντα ο Φορμπς;

Υπάρχουν διακριτοί ρόλοι και καθείς φέρει την δική του ευθύνη...

Ακόμη και το μπασκετικό "βήμα - βήμα" στο οποίο επιμένουν οι κιτρινόμαυροι, ο κόσμος το σέβεται πολύ περισσότερο, γιατί ξέρει πως τον Μάιο θα γίνει το "ταμείο" και πως βάσει αποτελέσματος θα κριθεί η πρόοδος του πρότζεκτ. Το οποίο αποπνέει υγεία και όραμα. Τον εκνευρίζει λίγο. Τον ξενίζει. Αλλά το σέβεται.

Στο ποδόσφαιρο για ποιο πρότζεκτ μιλάμε; Για τι ακριβώς προετοιμάζεται ο Άρης τα τελευταία 7-8 χρόνια;

Ποια πρόοδο βλέπει κανείς μέσα στις 200 μεταγραφές και στους λιγοστούς Έλληνες που παίζουν; Ποια πρόοδο να δει ένας πατέρας για το παιδί του, όταν βγαίνουμε και λέμε πως δε θα επενδύσουμε στα δικά μας παιδιά από τις ακαδημίες, ως Άρης;

Υπάρχει μήπως εξέλιξη μέσα από τις συνεχείς αλλαγές προπονητών και στην... ελεύθερη βαθμολογική πτώση της ομάδας τους τελευταίους μήνες;

Ο κόσμος του Άρη μπαίνει άθελά του σε συγκρίσεις. Βλέπει ομάδες όπως ο Λεβαδειακός να σκοράρουν, να προοδεύουν και να βρίσκονται ψηλά. Τις βλέπει να παίζουν ελκυστικό ποδόσφαιρο και να έχουν φιλοσοφία στην λειτουργία τους. Βλέπει ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ να παίζουν Ευρώπη και διερωτάται' "εμείς είμαστε πιο έξυπνοι και επιμένουμε στα ίδια λάθη; Λες να γίνει τόσο μεγάλο ΜΠΑΜ σε 1-2 χρόνια και να τινάξουμε την μπάνκα;"

...μάλλον όχι. Εξ ου και οι αποδοκιμασίες.

Ακόμη και τα σενάρια από πηγαδάκια ή και τον ίδιο τον Καρυπίδη, μέσω υπονοούμενων, που προκύπτουν ανά καιρούς για επενδυτές ή συμπαίκτες έχουν κουράσει πλέον. Αν είναι να έρθει κάποιος, ας έρθει. Το αγωνιστικό όμως δεν δικαιολογείται από καμία "αναμονή" επενδυτών. Δεν είναι ΚΑΙ αυτό δουλειά του κόσμου για να ασχοληθεί και να αποπροσανατολιστεί. "Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σου ελπίδα" λέει το σύνθημα. Όμως σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε να τους δώσουμε κάτι, έστω ΜΙΣΟ πίσω, για να συνεχίσουν να δίνουν ...100 ως αντάλλαγμα. Για να μην τους πάρουμε/ετε τελείως την ελπίδα.

O "παλαιστής" και σταρ του WWE, Dolph Ziggler, είχε αναφερθεί σε κάτι αντίστοιχο πριν λίγα χρόνια: "And you can give, and you can give, and you can give, and you can give, and you can give, and you can give, and sometimes you get nothing in return. You get nothing! And you have friends, and family, and fans coming up and telling you why do you still do it? Why are you still here? Why do you subject yourself to this every night?" αυτό σκέφτεται ο κόσμος όταν συνεχίζει να πηγαίνει στο γήπεδο κάθε ΣΚ, για να φύγει ξενερωμένος, επιβεβαιώνοντας όλους τους φόβους που είχε πριν το παιχνίδι, πως όλα θα είναι στραβά και λάθος...ΠΑΛΙ! Αυτόν τον κόσμο που ζητάει αποχώρηση Καρυπίδη, νέο επενδυτή, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή παικτών, πάθος, αυταπάρνηση για μια φορά στα χρονικά ακούστε τον και δείτε τι μπορείτε να κάνετε!

Η σεζόν πάει μεν καταστροφικά, όμως το κύπελλο μένει ακόμη ζωντανό. Άρης, Καρυπίδης, Ρέγιες, Χιμένεθ και παίκτες πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη, να δουν αν μπορούν να σώσουν όσα μπορούν από το φετινό Βατερλώ και να κάνουν την αυτοκριτική τους, για να αλλάξουν πραγματικά.

Είτε νοοτροπία - είτε ακόμη και οι ίδιοι! ...και να έρθουν άλλοι.