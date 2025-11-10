Λανουά: «Δεν υπάρχει δεύτερο πέναλτι στον Ολυμπιακό - Ορθώς ακυρώθηκαν τα δύο γκολ της ΑΕΚ» (vid)

Στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων προχώρησε ο Στεφάν Λανουά, με τον Γάλλο να αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να πάρει το δεύτερο πέναλτι κόντρα στην Κηφισιά, ενώ σωστά ακυρώθηκαν τα δύο γκολ της ΑΕΚ ενάντια στον ΟΦΗ.

Τις «φωνές» της Κηφισιάς για το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός κόντρα στην ομάδα των Βορείων Προαστίων δικαίωσε ο Στεφάν Λανουά.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής, στην καθιερωμένη ανάλυση των φάσεων της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, τόνισε πως λανθασμένα διαιτητής και VAR έδωσαν το δεύτερο πέναλτι στους Πειραιώτες, λέγοντας πως πως δεν υπάρχει παράβαση, καθώς η μπάλα ήταν πολύ κοντά και το χέρι σε φυσική θέση. "Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός της Κηφισιάς αγγίζει την μπάλα με το χέρι, το οποίο είναι σε φυσική θέση και σε κοντινή απόσταση, προσπαθώντας επίσης να κρατήσει το χέρι του κοντά στο σώμα του. Δεν περιμένουμε πέναλτι ούτε παρέμβαση του VAR".

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ακυρωθέν γκολ του Ρέτσου και είπε πως σωστά δεν μέτρησε, καθώς ο στόπερ των «ερυθρόλευκων» έχει κάνει φάουλ. "Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης φάουλ ένας παίκτης του Ολυμπιακού πριν παίξει τη μπάλα με το κεφάλι υποπίπτει σε καθαρό φάουλ σπρώχνοντας τον αμυντικό από πίσω ώστε να δημιουργήσει απόσταση για να πηδήξει για κεφαλιά. Το VAR σωστά παρενέβη για να ακυρώσει το γκολ".

Σωστό τέλος αναφέρει ότι είναι το πέναλτι που δόθηκε στον Ολυμπιακό στο σπρώξιμο του Αμανί στον Μαρτίνς: "Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος σπρώχνει καθαρά τον επιτιθέμενο και με τα δύο χέρια ένω αυτός έκανε κοντρόλ. Περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε τέτοια περιστατικά εντός περιοχής πέναλτι".

Στη συνέχεια, ο Λανουά αναφέρθηκε και στο ματς της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην Κρήτη, λέγοντας πως σωστά ακυρώθηκαν και τα δύο τέρματα που πέτυχε η Ένωση με τους Ζοάο Μάριο και Λούκα Γιόβιτς, με τους δύο παίκτες του Δικέφαλου να κάνουν αμφότεροι φάουλ.

Για το γκολ του Ζοάο Μάριο σημειώνει: "Σε αυτή την περίπτωση ο επιτιθέμενος υποπίπτει σε φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του, κερδίζοντας έτσι πλεονέκτημα γιατί ο αμυντικός χάνει την ισορροπία του και ο επιτιθέμενος σκοράρει. Ο διαιτητής σωστά ακύρωσε το τέρμα" ενώ για το ακυρωθέν τέρμα του Γιόβιτς τονίζει: "Εδώ ο επιτιθέμενος, κατά την εκτέλεση του κόρνερ, υποπίπτει σε καθαρό φάουλ, σπρώχνοντας τον αντίπαλό του. Ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση, ακυρώνοντας το τέρμα".

Τέλος, ο Στεφάν Λανουά δεν συμπεριέλαβε καμία φάση από το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.