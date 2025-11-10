Ζοάο Μάριο: Το «ξυπνητήρι» στο Παγκρήτιο και οι βραδιές που τον καθιέρωσαν στην Ευρώπη (pics + vid)

Ο Πορτογάλος μέσος ανέβασε…στροφές με τη φανέλα της ΑΕΚ και το SDNA κάνει rewind σε κορυφαίες στιγμές του με Σπόρτινγκ, Ίντερ, Μπενφίκα και Εθνική Πορτογαλίας.

Η ΑΕΚ πέρασε απ΄το Παγκρήτιο με το επαγγελματικό 0-1 απέναντι στον ΟΦΗ, ωστόσο από την επίσκεψή της στο Ηράκλειο κρατά κι άλλα πράγματα ως (κρητική) προίκα.

Ο Ζοάο Μάριο έκανε κατά πολλούς το κορυφαίο του παιχνίδι στην Ελλάδα κι έδειξε ένα μέρος των πλούσιων δυνατοτήτων του.

Από τα πρώτα λεπτά, έβγαλε ενέργεια, καθαρό μυαλό και διάθεση να πάρει πρωτοβουλίες. Βοήθησε στον τομέα της δημιουργίας, ενώ θα μπορούσε να είναι και σκόρερ, αν δεν ακυρωνόταν το γκολ που πέτυχε για επιθετικό φάουλ.

Για όσους έχουν παρακολουθήσει την πορεία του, η εμφάνιση στο Ηράκλειο άρχισε να θυμίζει κάτι από τα…χρυσά του χρόνια σε παλαιότερους σταθμούς της καριέρας του.



Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τη σεζόν 2015-16.

Τότε που ήταν πολύτιμο…γρανάζι της μηχανής για την ομάδα του Ζόρζε Ζέσους. Το ματς που τον διαφήμισε, ήταν το 1-3 επί της Πόρτο στο «Ντραγκάο».

Δύο προσωπικές ασίστ, κυριαρχία στη μεσαία γραμμή και αποθέωση από τον πορτογαλικό Τύπο.

Η Ίντερ τον απέκτησε λίγο αργότερα, με 40 εκατ. ευρώ. Και στο ντέρμπι με τη Γιουβέντους το 2016, ήταν ο κορυφαίος στη νίκη (2-1) των «νερατζούρι» στο «Μεάτσα».

Οι ιταλικές εφημερίδες έγραψαν τότε: «Ο Ζοάο Μάριο κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην ταχύτητα και τη σκέψη».

Στη Μπενφίκα, έζησε μια δεύτερη άνοιξη. Στις 29 Νοεμβρίου 2023, στην φάση ομίλων του UEFA Champions League, πέτυχε χατ - τρικ εναντίον της Ίντερ σε εντός έδρας ματς των «Αετών» που έληξε 3-3.

Μάλιστα τότε ήταν η πρώτη φορά παίκτης της πορτογαλικής ομάδας έκανε χατ – τρικ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και φυσικά, το Euro 2016 μένει το απόλυτο highlight. Στα γήπεδα της Γαλλίας, ο Μάριο ήταν βασικός σε έξι από τα επτά παιχνίδια της Πορτογαλίας και σήκωσε το τρόπαιο μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ένας δημιουργός με ψυχραιμία και καθαρό μυαλό, «κομμένος και ραμμένος» για το ποδόσφαιρο του Φερνάντο Σάντος.