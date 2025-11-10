Από τις εικόνες που αξίζουν… 1000 λέξεις: Όλοι πάνω στον Λαφόν στη λήξη! (pics)

Σε μια πολύ όμορφη στιγμή μετά την λήξη του αγώνα της Λεωφόρου, οι παίκτες του Παναθηναϊκού έσπευσαν πάνω στον Αλμπάν Λαφόν μετά το τελευταίο σφύριγμα του Σλάγκερ και την μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ.

Ο Αλμπάν Λαφόν δέχτηκε μεγάλη αμφισβήτηση στις πρώτες του εμφανίσεις στο «Τριφύλλι», όμως παρουσιάζει σαφώς ανοδική πορεία και στο «διπλό» επί της Μάλμε στην Σουηδία είχε κομβικό ρόλο, με δύο τεράστιες αποκρούσεις.

Ο Ράφα Μπενίτεθ τον εμπιστεύτηκε και στο κρίσιμο ματς με τον ΠΑΟΚ, με τον 26χρονο γκολκίπερ να τον δικαιώνει απόλυτα για την επιλογή του. Μπορεί αυτή την φορά να μην χρειάστηκε να κάνει κάποια πολύ μεγάλη επέμβαση, όμως ήταν σταθερός σε όλη την διάρκεια του αγώνα, μετέδιδε στους συμπαίκτες του την απαραίτητη ασφάλεια και έβγαζε την εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη σε τέτοιες αναμετρήσεις.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ένα φάουλ που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Λαφόν έκανε κυριαρχική έξοδο και μπλόκαρε με άνεση την μπάλα, βάζοντας έτσι τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων να πάρουν κάτι από το ματς.

Η έξοδος αυτή αποτέλεσε και το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς των «πράσινων», με όλους τους συμπαίκτες του να τρέχουν προς το μέρος του για να τον συγχαρούν και να εκδηλώσουν την χαρά τους για το υπερπολύτιμο τρίποντο.

