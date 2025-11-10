Η Athens Kallithea κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ηλιούπολη με 0-1, χάρις σε τέρμα του Βασιλόγιαννη στις καθυστερήσεις, για την 9η αγωνιστική της Super League 2 στον Β΄ όμιλο σε αναμέτρηση που έλαβε χώρα στα Ψαχνά Ευβοίας.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ανήκε για την Athens Kallithea με το γυριστό σουτ του Καστίγιο να μπλοκάρεται εύκολα από τον Τσιλιγγίρη. Περίπου είκοσι λεπτά μετά οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη στιγμή για το 0-1 ξανά με τον Καστίγιο που δεν μπορούσε με διπλή προσπάθεια να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ηλιούπολης. Η Athens Kallithea ήταν ανώτερη και είχε τις περισσότερες ευκαιρίες για γκολ, ενώ στο 34' ο Γκλοφίνος με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή σημάδεψε λίγο άουτ.

Με την επανέναρξη του δευτέρου μέρους και στο 50ο λεπτό η Athens Kallithea βρήκε δίχτυα με τον Γκαντίγιο, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ένα λεπτό μετά ο Τσιλιγγίρης μπλόκαρε την κεφαλιά του Γερολέμου. Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε λόγω και των συνεχόμενων αλλαγών από τους δύο προπονητές. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου κατάφερε τελικά να πάρει το σπουδαίο «διπλό» με τέρμα του Βασιλόγιαννη στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς! Στους 16 και στην τρίτη θέση της κατάταξης του Β' ομίλου η Athens Kallithea μαζί με τη Μαρκό, στην 9η με τέσσερις πόντους η Ηλιούπολη που ψάχνει βαθμολογική... ανάσα στα επόμενα παιχνίδια.

Ηλιούπολη (Γράφας): Τσιλιγγίρης, Χάικα, Νόνης, Κωστούλας, Μαϊδανός, Θωμαΐδης, Κρέτση, Τσουμάνης, Σουντουρά (46′ Κεραμιδάς), Ζαφειράκης (54′ Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Πασαλίδης, Ματίγια, Βασιλόγιαννης, Φροσύνης, Μεταξάς, Γκολφίνος, Γερολέμου (62′ λ.τ Σαρδέλης), Γκαντίγιο (72′ Μαυριάς), Γκέζος, Ντεντάκης (72′ Πανάγου).

Διαιτητής: Μαυραντωνάκης (Ηρακλείου)

Βοηθοί: Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας), Δέτση (Δωδ/νήσου)