Ολυμπιακός: Ο προπονητής που πίστεψε πρώτος στον Ντιέγκο Νασιμέντο στο SDNA

Ο Ισπανός τεχνικός, Πάμπλο Βιγιάρ που επί των ημερών του στη Βιζέλα άνοιξε την πόρτα της πορτογαλικής Primeira Liga στον 23χρονο μέσο του Ολυμπιακού, μιλά στο SDNA και εξηγεί γιατί θεωρεί πως το…. ταβάνι του είναι πολύ ψηλά.

Ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Νασιμέντο, πέτυχε το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα στο ματς με την Κηφισιά (9/11), πραγματοποιώντας παράλληλα μία από τις πιο ώριμες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα».

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ισπανό προπονητή Πάμπλο Βιγιάρ (φωτ.), που είχε υπό τις οδηγίες του τον Νασιμέντο στη Βιζέλα τη σεζόν 2023-24, δίνοντάς του την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του στην Primeira Liga απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Βιγιάρ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην παίκτη του, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά και τις προοπτικές του.

– Κόουτς, ποια θέση θεωρείς ότι του ταιριάζει περισσότερο; Ως καθαρό «6άρι» ή πιο προωθημένος;

«Μπορεί να παίξει σε δίδυμο στον άξονα, αλλά όχι μόνος του ως “6”. Έχει καλή αμυντική δουλειά, όμως πραγματικά ξεχωρίζει στο επιθετικό κομμάτι. Είναι περισσότερο “8άρι” ή “10άρι”».

– Ποιο είναι το μεγαλύτερο αγωνιστικό του πλεονέκτημα;

«Είναι ένας πολύ ολοκληρωμένος παίκτης: διαθέτει καλή τεχνική, ισχυρή νοοτροπία και παίρνει εξαιρετικές αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι».

– Τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον Ντιέγκο Νασιμέντο στο μέλλον;

«Είναι ποδοσφαιριστής που θα βελτιώνεται συνεχώς μέσα στη σεζόν και οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα τον απολαύσουν πολύ».

– Θα μπορούσε στο μέλλον να διεκδικήσει μεταγραφή σε ακόμη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα;

«Σίγουρα μπορεί, και αυτό είναι κάτι που του εύχομαι. Διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο box-to-box μέσο υψηλού επιπέδου».