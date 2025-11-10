Εθνική Ελλάδας: Από αύριο τα εισιτήρια ενόψει Σκωτίας

Αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 11:00, θα ξεκινήσει η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα–Σκωτία («Γ. Καραϊσκάκης», 15/11, 21:45), ο οποίος θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για τα European Qualifiers.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τα παιχνίδια της Εθνικής έχουν αναδείξει τη ζωντανή σχέση της ομάδας με τους φιλάθλους, με τις γεμάτες εξέδρες και τα συνεχόμενα sold out. Αυτή η δυνατή σύνδεση θα επιβεβαιωθεί και πάλι στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου το ζητούμενο δεν είναι η βαθμολογία, αλλά η στήριξη και η πίστη προς τους διεθνείς και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μπείτε στα επίσημα κανάλια πώλησης για να εξασφαλίσετε τη θέση σας:



pame-ethniki.gr



ticketmaster.gr



Αγοράστε εισιτήρια μόνο από τα επίσημα κανάλια που ανακοινώνονται από την Ομοσπονδία και μην εμπιστεύεστε διαφορετικές πηγές πώλησης.