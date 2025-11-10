Λεβαδειακός: Πυροβολάει ασταμάτητα και σπάει τα ρεκόρ - Έχει τριπλάσια γκολ από τον Άρη, διπλάσια από ΑΕΚ, ΠΑΟ!

Την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος συνεχίζει να έχει ο Λεβαδειακός με τα 26 που έχει σημειώσει στις δέκα πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Η ομάδα της Βοιωτίας εκτός από τα ομαδικά ρεκόρ που σαρώνει στο πέρασμα της, έχει δημιουργήσει και εξαιρετικές επιδόσεις που είναι σπάνιες για την ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League.

Από το 1959-60 μέχρι σήμερα μόλις τρεις ομάδες είχαν καταφέρει να σπάσουν την κυριαρχία του BIG-5 και να έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή μετά από δέκα αγώνες πρωταθλήματος, όπως καταγράφει η επίσημη σελίδα της Λίγκας.

Πρώτος το είχε κάνει ο Πανιώνιος τη σεζόν 1970-71 που με 20 γκολ ήταν η πιο παραγωγική ομάδα του πρωταθλήματος. Το 1983-84 ήταν ο Εθνικός με 19 γκολ και το 1987-88 η ΑΕΛ που τελικά κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Ο Λεβαδειακός μπαίνει σε αυτή τη σπάνια λίστα με τα 26 τέρματα σε 10 αναμετρήσεις.

Εντυπωσιακό επίσης το γεγονός πως έχει σημειώσει σχεδόν τα τριπλάσια τέρματα από τον Άρη των μόλις 9 γκολ και υπερδιπλάσια από ΑΕΚ (11) και Παναθηναϊκό (12)! Πλέον μετράει τρία περισσότερα γκολ από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και έξι από τον 2ο ΠΑΟΚ.

30 ΓΚΟΛ ΣΕ 26 ΑΓΩΝΕΣ

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Λεβαδειακός τελείωσε την περσινή κανονική περίοδο με 30 γκολ σε 26 αγώνες, ενώ το 2022-23 είχε 25 γκολ σε 33 αναμετρήσεις με τα Playout.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ

Με τις πέντε νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες, ο Λεβαδειακός δημιούργησε ρεκόρ στην ιστορία του, αφού η καλύτερη επίδοση του ήταν τη σεζόν 1989-90 με 5 νίκες, μια ισοπαλία και τέσσερις ήττες, ενώ και το 2017-18 είχε ξεκινήσει με τρεις νίκες, έξι ισοπαλίες και μια ήττα.