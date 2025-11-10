Ο Μουρίνιο «φόρτωσε» άλλα 750.000 ευρώ στη Φενέρ για διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε απλήρωτο λογαριασμό περίπου 747.000 ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για τη διαμονή του σε ένα εξαιρετικά ακριβό ξενοδοχείο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, κόστισε ήδη μια μικρή περιουσία στον σύλλογο. Πέρα από την αποζημίωση των 15 εκατομμυρίων ευρώ που δικαιούται μετά την απομάκρυνσή του τον Αύγουστο, φέρεται πως άφησε πίσω του και έναν επιπλέον «βαρύ» λογαριασμό.

Η εφημερίδα Yenicag Gazetesi αναφέρει ότι κατά τους 16 μήνες παρουσίας του στην ομάδα, ο Μουρίνιο διέμενε για μεγάλο διάστημα σε μία από τις πιο ακριβές σουίτες του Four Seasons στην Κωνσταντινούπολη. Το κόστος της διαμονής του, ύψους 36,5 εκατ. τουρκικών λιρών (περίπου 747.000 ευρώ), φέρεται ότι μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στη Φενέρμπαχτσε.