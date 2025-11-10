Βαρόμετρο Πινέδα: «Πάτησε» όλο το γήπεδο και έκανε τη διαφορά ξανά! (pic-vid)

Η ΑΕΚ πέρασε νικηφόρα από την Κρήτη επικρατώντας του ΟΦΗ χάρη σε τέρμα του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος επιβεβαιώνει την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αποτελώντας αναμφίβολα πλέον, τον πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή του «κιτρινόμαυρου» γκρουπ!

Ο Μεξικανός διεθνής χαφ, όπως με τον Παναιτωλικό, έτσι και χθες ήταν ο «από μηχανής θεός» της Ένωσης, καθώς με μια κίνηση «σήμα κατατεθέν του» - δείγμα της υψηλής κλάσης που τον διακρίνει και της αντίληψης του παιχνιδιού που έχει - βλέπει το διάδρομο, πατά στην περιοχή του αντιπάλου και βγάζοντας μια άρτια συνεργασία με τον Πιερό, εκτελεί τον αντίπαλο γκολκίπερ για το 0-1.

Η παραπάνω κάθετη κίνηση του Ορμπελίν που έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες και να καθορίσει το αποτέλεσμα υπέρ της ΑΕΚ, μόνο τυχαία δεν είναι. Ο Μεξικανός, έχει κάνει στο σύνολο του ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι, αποτελώντας τον ορισμό του box-to-box χαφ, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα (Match Heatmap) του Sofascore από το οποίο βαθμολογείται και παλι με την υψηλότερη τιμή (8,4).

Ο Πινέδα, με βάση τους αριθμούς, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα στην ΑΕΚ σε όλους τους τομείς. Ανασταλτικά, έχει - μεταξύ άλλων - 5 ανακτήσεις και 6/9 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος. Δημιουργικά, έχει 1 πάσα κλειδί (είναι μια πάσα που οδηγεί απευθείας στο σουτ ενός συμπαίκτη), είναι στο top-5 των επαφών με την μπάλα δείγμα της μεγάλης του συμμετοχής στη δημιουργία, ενώ μέτρησε 89% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις στο σύνολο, έχοντας 32/36 στο μισό του αντιπάλου. Ενός αντιπάλου θυμίζουμε, που αμυνόταν στο δικό του μισό και οι διάδρομοι δεν ήταν εύκολο να βρεθούν. Και προφανώς η συνεισφορά του ήταν καθοριστική και εκτελεστικά, καθώς στα δύο συνολικά σουτ που επιχείρησε, το ένα πήγε μέσα και ήταν αυτό που καθόρισε και το παιχνίδι υπέρ της ΑΕΚ.

Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς πως ο Ορμπελίν Πινέδα πλέον έχει αρχίσει να βρίσκει έναν ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα στον άξονα προϊόν ίσως και της χημεία που αποκτά με τον Μαρίν. Με τον Μεξικανό να αγγίζει σιγά σιγά τα επίπεδα προσφοράς και απόδοσης που είχε τις δυο πρώτες του σεζόν στην Ένωση με τον Αλμέιδα. Βεβαίως, αυτή η άνοδος του Ορμπελίν, μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς θυμίζουμε πως εδώ και καιρό έχει πάρει την… μπαγκέτα του μαέστρου στον άξονα και αποτελεί βασικό ρυθμιστή στον τομέα της δημιουργίας και της εκτέλεσης. Μια δική του κίνηση άλλωστε έκανε τη διαφορά και την περασμένη εβδομάδα με τον Παναιτωλικό, ενώ είχε εξαιρετική απόδοση και με την Αμπερντίν μοιράζοντας δυο ασίστ. Ακόμα και στα παιχνίδια με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Σάμροκ που στράβωσαν, ο Πινέδα ήταν αυτός που ξεχώριζε από το «κιτρινόμαυρο» γκρουπ.

Είναι βασικό ζητούμενο ο Μάρκο Νίκολιτς να καταφέρει να διατηρήσει σε αυτά τα επίπεδα υψηλής απόδοσης τον Πινέδα - και μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων όπου την ΑΕΚ την περιμένει πρόγραμμα φωτιά - αλλά παράλληλα, να καταφέρει ανεβάσει και τις υπόλοιπες μονάδες του άξονα σε επίπεδα ανάλογης προσφοράς και απόδοσης.