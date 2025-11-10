Απίθανο αυτογκόλ του Αραούχο της Μπενφίκα (vid)

Ένα απίστευτο αυτογκόλ σημείωσε ο Τόμας Αραούχο της Μπενφίκα στο παιχνίδι με την Κάζα Πία, που έληξε ισόπαλο 2-2.

Άτυχος στάθηκε ο Τόμας Αραούχο της Μπενφίκα στο παιχνίδι με την Κάζα Πία, καθώς πέτυχε ένα αυτογκόλ, με το οποίο οι αντίπαλοι μείωσαν σε 2-1 και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Οι «αετοί» είχαν προηγηθεί 2-0 με γκολ των Σουντάκοφ και Παυλίδη, αλλά ο 23χρονος αμυντικός πέτυχε ένα αυτογκόλ που θα ζήλευε ο κάθε επιθετικός.

Η Κάζα Πία κέρδισε πέναλτι στο 65’ και ανέλαβε την εκτέλεση ο Κασιάνο, ωστόσο ο Τρουμπίν το απέκρουσε. Η μπάλα έφτασε στον Αραούχο, ο οποίος αντί να την απομακρύνει, την κάρφωσε στα δίχτυα της ομάδας του με… ιδανικό πλασέ. Τελικά η Κάζα Πία απέδρασε με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Λισαβόνα, καθώς βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Ρενάτο Ναγκά στις καθυστερήσεις.

