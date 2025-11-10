Στην ακαδημία του Ολυμπιακού ο Τοπολιάτης

Νέος τεχνικός διευθυντής στην ακαδημία του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νίκος Τοπολιάτης.

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές της Ακαδημίας του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της, μετά την αποχώρηση του Ζοζέ Ανιγκό. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΑΜΠΕ-ΜΠΕ, ο Νίκος Τοπολιάτης αφίχθη στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο και σήμερα θα γίνουν οι τελικές συζητήσεις για να αναλάβει το πόστο το οποίο κατείχε την προηγούμενη δεκαετία.

Ο 43χρονος προπονητής τα τελευταία 5 χρόνια βρισκόταν στην Ινδία όπου συνέβαλε στη δημιουργία της Πουντζάμπ FC, ομάδας που ιδρύθηκε το 2020 και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία το 2023! Εκεί ο Τοπολιάτης ήταν ο άνθρωπος από τον οποίο περνούσαν τα πάντα.

Πριν από αυτό, θήτευσε για 12 χρόνια στον Ολυμπιακό ξεκινώντας από τα 26 του (2008) ως προπονητής των μικρών τμημάτων, συνέχισε με αγωνιστικά τμήματα και ανέλαβε τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών τη διετία 2017-2019. Όπως όλα δείχνουν, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει ξανά το μεγάλο project των «ερυθρόλευκων» σε μία κρίσιμη καμπή, μετά από τρία χρόνια επιτυχιών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο επί ημερών Ανιγκό.