Μπενίτεθ effect: Περισσότερες νίκες σε πέντε ματς απ' όλους τους φετινούς προπονητές του Παναθηναϊκού!

Πέντε παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, τέσσερις νίκες εκ των οποίων η μία σε ντέρμπι και δύο διπλά, το ένα στην Ευρώπη. Η θητεία του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε ιδανικά, με μόλις ένα "ψεγάδι".

Το φετινό αήττητο του ΠΑΟΚ έμελλε να σπάσει στη Λεωφόρο, εκεί όπου ο αποδεκατισμένος αλλά ψυχωμένος Παναθηναϊκός, πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη του σε ντέρμπι. Μία νίκη που του έδωσε τεράστια βαθμολογική ανάσα, ιδίως μετά το "στραπάτσο" στον Βόλο και κράτησε ζωντανές τις -λιγοστές- ελπίδες του για να κοιτάει προς την κορυφή. Με παιχνίδι λιγότερο -αυτό κόντρα στον ΟΦΗ- στο -10 ο Παναθηναϊκός, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η υπόθεση τίτλος θα λάμβανε οριστικά τέλος αν δεν κέρδιζε χθες (9/11) τους Θεσσαλονικείς.

Χωρίς δεξιό μπακ, αφού μετά τον Καλάμπρια, τέθηκε νοκ άουτ και ο Κώτσιρας πριν τον αγώνα.

Χωρίς τους δύο βασικούς επιθετικούς, μιας και μετά τον Ντέσερς μπήκε στα "πιτς" και ο Σφιντέρσκι που χτύπησε στο Μάλμε.

Χωρίς τον πιο ακριβό -και ποιοτικό- του χαφ, καθώς στο πρόσφατο ματς Κυπέλλου χτύπησε ξανά ο Ρενάτο Σάντσες και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή.

Με τον Πάντοβιτς, που μέχρι πρότινος... δεν υπήρχε στα πλάνα των προπονητών του, αφού είχε γράψει μόλις δύο συμμετοχές άνω των 20 λεπτών και καμία που να αγγίζει το μισάωρο, παίρνοντας για πρώτη φορά φανέλα βασικού. Ήταν εκείνος όμως που έβαλε από νωρίς σε θέση βασικού το Τριφύλλι.

Με τον Τιν Γεντβάι να επιστρατεύεται ως βασικός στο δεξί άκρο της άμυνας στη μόλις δεύτερη φετινή συμμετοχή του στο πρωτάθλημα μετά την -σχεδόν αναγκαστική- συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό. Ήταν εκείνος όμως που έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στον Παναθηναϊκό μόλις στο 31'.

Ποτέ ξανά φέτος ο Παναθηναϊκός δεν είχε βάλει δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο των εγχώριων αγώνων του. Το έκανε μόνο στην τεσσάρα επί της Γιούνγκ Μπόις, που αποτελεί βέβαια την εξαίρεση στον κανόνα όσων έχουμε δει έως τώρα.

Με συγκεκριμένο όμως πλάνο, που δεν... ντρεπόταν να αφήσει την κατοχή στον αντίπαλό του, ο οποίος ολοκλήρωσε με 67% αλλά μόλις έξι τελικές (όπως και ο Παναθηναϊκός) και μόνο μία εξ αυτών on targe. Εκμεταλλευόμενος κάθε ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο και απενεργοποιώντας όλα τα ατού του στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Κάπως έτσι γράφτηκε η τέταρτη νίκη των Πρασίνων στα πέντε παιχνίδια που βρίσκεται στον πάγκο τους ο Ράφα Μπενίτεθ σε όλες τις διοργανώσεις. Τρία στο πρωτάθλημα, ένα στο Κύπελλο κι ένα στην Ευρώπη. Αν δεν υπήρχε η "μουτζούρα" της περασμένης εβδομάδας στον Βόλο, σε ένα ματς με κλασικές χαμένες ευκαιρίες και τελικές 5-15 για τους Πράσινους, θα μιλούσαμε για την τέλεια εκκίνηση του Ισπανού προπονητή στον πάγκο του Τριφυλλιού.

Κατάφερε άλλωστε να πανηγυρίσει όσες νίκες δεν έκανε κανείς εκ των δύο προκατόχων του φέτος. Και παράλληλα να ισοφαρίσει όσες πέτυχαν μαζί οι Ρουί Βιτόρια και Χρήστος Κόντης στα 15 παιχνίδια που καθοδήγησαν τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Μπενίτεθ μέτρησε μόλις το 1/3 αυτών!

Στο 1-5-2 ο απολογισμός του Πορτογάλου, με μοναδική νίκη -σε κανονική διάρκεια- την ανατροπή επί της Σαμσούνσπορ. Δεν υπολογίζεται εκείνη που ήρθε στα πέναλτι -μετά το ισόπαλο 0-0 στα 90' και την παράταση- κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Τρεις νίκες, με δύο ισοπαλίες και δύο ήττες για τον Χρήστο Κόντη σε πρωτάθλημα κι Ευρώπη. Στο Κύπελλο δεν πρόλαβε να καθίσει, καθώς είχε κάνει ντεμπούτο στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-1), μιας και στο 1-0 επί της Καλλιθέας που είχε προηγηθεί, οι Πράσινοι πήγαν με υπηρεσιακό προπονητή.

Όχι μόνο αυτό, αλλά από τις τέσσερις νίκες του Τριφυλλιού με τον Ράφα Μπενίτε, οι δύο ήταν εκτός έδρας και δη με ευρωπαϊκό διπλό στο Μάλμε, που κράτησε την ομάδα γερά στο κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση της League Phase του Europa League. Όσο για το έτερο διπλό ήρθε με ανατροπή στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

Η συνέχεια; Προφανώς κανείς δεν μπορεί να την ξέρει. Η εκκίνηση ωστόσο του πολυνίκη τεχνικού στον "πράσινο" πάγκο είναι τουλάχιστον ελπιδοφόρα και κάνει τους φίλους του Τριφυλλιού να περιμένουν πολύ περισσότερα...

