Λίβερπουλ: Η ομάδα του Σλοτ δεν τρομάζει πια – Τι πάει στραβά

Η Λίβερπουλ δείχνει φέτος αγνώριστη. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, σταθερότητα και ταυτότητα, παρουσιάζοντας προβλήματα σε άμυνα, πρέσινγκ και ψυχολογία. Η δεύτερη σεζόν του Ολλανδού τεχνικού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο αναμενόταν!

Η Λίβερπουλ στην τρέχουσα σεζόν στην Premier League έχει ήδη υποστεί πέντε ήττες (6-0-5), όσε δηλαδή γνώρισε σε ολόκληρη την περασμένη χρονιά, κάτι που δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος.



Οι πρωταθλητές Αγγλίας δεν έχουν καταφέρει να βρουν ρυθμό, παρουσιάζοντας μια εικόνα που απέχει παρασάγγας από την επιθετική ισορροπία και την αμυντική συνέπεια που χαρακτήριζε τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ αλλά και την περυσινή ομάδα.



Παρά τις υψηλές προσδοκίες, η ομάδα δείχνει φέτος αποσυντονισμένη, κουρασμένη και χωρίς σαφή προσανατολισμό στο παιχνίδι της. Μοιραία έχει «κατρακυλήσει» στην όγδοη θέση της βαθμολογίας μετά και την ήττα με 3-0 από την Μάντσεστερ Σίτι.

Πρόβλημα στην άμυνα



Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην αμυντική λειτουργία. Η Λίβερπουλ δέχεται πολύ εύκολα γκολ, με λάθη τόσο ατομικά όσο και τακτικά, που κοστίζουν ακριβά. Είναι χαρακτηριστικό πως οι Φούλαμ και η Μπράιτον έχουν δεχθεί λιγότερα γκολ, ενώ έχει το ίδιο παθητικό με την Μπρέντφορντ (17 γκολ).



Η άμυνα δεν έχει τη συνοχή των προηγούμενων ετών, ενώ επίσης παρατηρείται ασυνεννοησία μεταξύ των κεντρικών αμυντικών και των μπακ. Παράλληλα, ο Άλισον δείχνει να επηρεάζεται από τη γενικότερη αστάθεια.



Επιπρόσθετα το σύνολο του Άρνε Σλοτ, χάνει τις «δεύτερες μπάλες», αδυνατεί να ελέγξει το ρυθμό του αγώνα και σε πολλά παιχνίδια έχει φανεί πιο οκνητή στις προσωπικές μονομαχίες, κάτι που παλαιότερα ήταν σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού της.



Ο Ολλανδός τεχνικός έχει αναγνωρίσει ότι η Λίβερπουλ δεν κάνει πλέον τα βασικά σωστά, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στις ήττες από ομάδες όπως η Μπρέντφορντ και η Κρίσταλ Πάλας.



Πρέσινγκ και transition

Ένα ακόμη στοιχείο που εξηγεί την πτώση είναι η μείωση της έντασης στο πρέσινγκ και στο transition. Η Λίβερπουλ του Κλοπ... έσφυζε απόε ενέργεια, με άμεσο πρέσινγκ, ταχύτητα στην επαναφορά της μπάλας και ικανότητά στο να μετατρέπει τις κλεμμένες μπάλες σε ευκαιρίες.



Φέτος, όμως οι «Reds» δείχνουν πιο αργοί και προβλέψιμοι, δίχως την ίδια αποφασιστικότητα στο να ανακτούν την κατοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αντίπαλοι να χτίζουν ευκολότερα φάσεις και να εκμεταλλεύονται τα κενά που αφήνει η ανοιχτή διάταξη τους.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι αρκετοί νέοι παίκτες δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα πλήρως στο σύστημα του Σλοτ.



Οι μεταγραφές που χρειάζονται χρόνο



Ποδοσφαιριστές όπως ο Φλόριαν Βιρτς και ο Αλεξάντερ Ίσακ έχουν δείξει μέρος της κλάσης τους, αλλά όχι την αγωνιστική συνέπεια που απαιτείται σε κάθε αγωνιστική. Ο Σουηδός φορ μάλιστα δεν έχει καταφέρει ακόμη να σκοράρει. Ο Σλοτ από την πλευρά του φαίνεται να δοκιμάζει συχνά νέα σχήματα και τακτικές επιλογές, κάτι που προκαλεί σύγχυση στους ρόλους των παικτών της Λίβερπουλ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κλοπ βασιζόταν στην ενέργεια και το ένστικτο, ενώ ο Σλοτ δίνει έμφαση στη δομή και τον έλεγχο του παιχνιδιού μέσω κατοχής.



Η χαμένη αυτοπεποίθηση

Η Λίβερπουλ δείχνει να έχει χάσει την αυτοπεποίθηση της. Κάθε ήττα προσθέτει βάρος, και η αίσθηση ότι η Λίβερπουλ δεν είναι πλέον άτρωτη φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Ακόμη και όταν προηγείται, δεν αποπνέει σε καμία περίπτωση σιγουριά.

Οι αντίπαλοι πλέον «διαβάζουν» την ομάδα του Σλοτ καλύτερα, χτυπούν στις αδυναμίες της στα άκρα και στα στημένα, και την αναγκάζουν να παίζει περισσότερο αντιδραστικά, κάτι που δεν ταιριάζει στο dna του συλλόγου.

Το πρόβλημα της φετινής Λίβερπουλ φαντάζει αρκετά σύνθετο, αφού ξεκινά από την άμυνα. Ζητούμενο για τον Σλοτ είναι να περιορίσει τα λάθη και να επαναφέρει την ένταση και το πάθος στοιχεία για τα οποία ξεχώριζε μέχρι και πριν από μερικούς μήνες.

