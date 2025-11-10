Το σερί του Τσοπούρογλου «έλαβε» τέλος - Έλειψε από παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β μετά από 45 συνεχόμενες συμμετοχές

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Β, Δημήτρης Τσοπούρογλου έλειψε για πρώτη φορά από παιχνίδι του Δικεφάλου μετά από 45 συνεχόμενες συμμετοχές.

Ένα ιδιαίτερο σερί έφτασε στο τέλος του, με τον 23χρονο αρχηγό της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου να απουσιάζει για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

Τη φετινή σεζόν ο Δημήτρης Τσοπούρογλου είχε 8 στα 8, όμως έμεινε εκτός αποστολής στο χθεσινό παιχνίδι (9/11) με τον Καμπανιακό λόγω υποχρεώσεων με την πρώτη ομάδα, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 2023-24.

Την περσινή χρονιά, ο… βιονικός αρχηγός των ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε την κανονική διάρκεια και τα πλέι άουτ με το απόλυτο 26 στα 26, ενώ και στα προπέρσινα πλέι άουτ είχε αγωνιστεί και στα δέκα ματς.

Συνολικά, 45 συνεχόμενα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ Β για τον πιο… σταθερό παίκτη της ομάδας, ο οποίος στα 23 του μετρά ήδη πάνω από 100 συμμετοχές με τη δεύτερη ομάδα του Δικεφάλου.