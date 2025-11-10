Η περηφάνια της Κηφισιάς για Τετέι: «Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ελλάδας»

Η Κηφισιά συνεχάρη τον Ανδρέα Τετέι που κλήθηκε στην Εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.

Ο τραυματισμός του Φώτη Ιωαννίδη ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναζητήσει άλλον επιθετικό για την Εθνική ομάδα, ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Σκωτία και Λευκορωσία. Και αυτός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Ανδρέα Τετέι της Κηφισιάς, ο οποίος βρίσκεται φέτος σε εξαιρετική κατάσταση.

Η ομάδα των βορείων προαστίων εξέφρασε την περηφάνια της για την κλήση του 24χρονου φορ στην Εθνική και τον συνεχάρη που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κηφισιάς:

«Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκληρή δουλειά και πάθος - όλα οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή.

Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Συγχαρητήρια, Ανδρέα!».