Το top-10 της αγωνιστικής με γκολάρες, ντέρμπι, 'Ελληνες και ρεκόρ!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Η Ράγιο Βαγιεκάνο σταμάτησε ξανά την Ρεάλ!

Δεν κατάφερε η Ρεάλ Μαδρίτης να συνχίσει το σερί νικών στην La Liga καθώς για 4η σερί χρονιά έφυγε από το Vallecas χωρίς να έχει επικρατήσει της Ράγιο. Οι Merengues έμειναν στο «μηδέν» για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα και δεύτερη σερί σε όλες τις διοργανώσεις καθώς είχε προηγηθεί η ήττα με 1-0 από την Λίβερπουλ στο Champions League. Είδε την

❌ Real Madrid have NOT won at Rayo Vallecano Away since 2021/22:



▫️2022/23: Rayo Vallecano 3-2 Real Madrid

▫️2023/24: Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid

▫️2024/25: Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid

▫️ 2025/26: Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid



Διέλυσε την Λίβερπουλ η Σίτι στο 1000ό ματς του Γκουαρδιόλα

Σιγά σιγά αλλά μάλλον κάθε άλλο παρά αθόρυβα, η Μάντσεστερ Σίτι είχε μια τέλεια εβδομάδα και μπήκε ξανά στη «μάχη» του τίτλου στην Premier League έπειτα από το κακό ξεκίνημα. Οι Cityzens, σε ένα ματς στο οποίο ο Πεπ Γκουαρδιόλα έφτασε τα 1000 ματς καριέρας, σκόρπισαν με 3-0 την Λίβερπουλ με τον Χάαλαντ να χάνει πέναλτι αλλά να ανοίγει το σκορ και τον Ντοκού να κάνει «όργια» με πολλές ντρίμπλες και γκολάρα. Στο -4 από την Άρσεναλ η Σίτι, στο -8 οι Reds που γνώρισαν την 7η ήττα τους στα τελευταία 10 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Έκανε γκέλα η Μπάγερν Μονάχου!

Προφανώς και είναι είδηση. Όχι μόνο γιατί είναι η κυριάρχος της Γερμανίας και μια από τις πιο δυνατές ομάδες της Ευρωπης, αλλά και γιατί φέτος είχε κάνει το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων και μόλις έσπασε. Το σύνολο του Βενσάν Κομπανί είχε ξεκινήσει τη σεζόν με 16x16 σε όλες τις διοργανώσεις και στον τελευταίο της αγώνα στην Bundesliga, εκτός έδρας με την Ουνιόν Βερολίνου, χρειάστηκε ένα γκολ του Χάρι Κέιν στις καθυστερήσεις για να αποφύγει την πρώτη της ήττα (2-2).

🚨🚨| Bayern's 16 record-breaking winning streak has comes to an END after a 2-2 draw with Union Berlin.



Το «κόλλησε» ο Ζαφείρης στη ματσάρα της Σλάβια με την Πλζεν

Συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις ο Χρήστος Ζαφείρης λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Ο διεθνής μέσος σφράγισε τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της Σλάβια Πράγας κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν με 3-5 καθώς στο 84' διαμόρφωσε το τελικό σκορ με δυνατό αριστερό σουτ στη γωνία αφήνοντας όρθιο τον τερματοφύλακα.

LE MATCH DE LA SAISON ! 🤯



Une défense catastrophique de Plzeň offre une victoire de prestige au Slavia.



⚽ Tomáš Ladra 32'.

⚽ Lukáš Červ 61'.

⚽ Amar Memić 71'.



⚽ Youssoupha Sanyang 27'.

⚽ Tomáš Chorý 42', 49'.

⚽ Štěpán Chaloupek 45+5'.

⚽ Christos Zafeiris 84'. pic.twitter.com/6wpFyoFzpr — Tchéquie France ⚽🇫🇷 (@TchequieFootFR) November 9, 2025



Πάτησε κορυφή με ιστορικό Λαουτάρο η Ίντερ

Η Ίντερ πήρε ελεγχόμενα το πιο δυνατό ματς της 11ης αγωνιστικής της Serie A καθώς επικράτησε 2-0 της Λάτσιο στο Meazza και έτσι έπιασε την Ρόμα [2-0 την Ουντινέζε] στην κορυφή της βαθμολογίας. Σκόρερ του πρώτου γκολ με ένα πλασέ παγκόσμιας κλάσης με το εξωτερικό ήταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος έγραψε ιστορία καθώς έγινε μόλις ο 4ος των Nerazzurri που φτάνει σε διψήφιο αριθμό με τον σύλλογο σε 7 διαφορετικά ημερολογιακά έτη μετά τους Αλτομπέλι, Λορέντζι, Μεάτσα.

7 - #Lautaro Martínez (10 goals in 2025) is the fourth player in Inter's history to have scored at least 10 goals in seven different #SerieA calendar years, after Alessandro Altobelli (seven), Benito Lorenzi, and Giuseppe Meazza (both eight). Flag.



Δέχθηκε δύο γκολ σε ένα ματς η καλύτερη άμυνα της Ευρώπης!

Δεν κατάφερε να συνεχίσει τα σερί με νίκες και clean-sheet η Άρσεναλ στον εκτός έδρας αγώνα με την Σάντερλαντ, η οποία για ακόμα μια φορά φέτος έδειξε γιατί βρίσκεται τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Οι Gunners βρέθηκαν να χάνουν στο ημίχρονο, γύρισαν το ματς με Σάκα και Τροσάρ, όμως το φινάλε οι νεοφώτιστοι με ένα... ακροβατικό γκολ πήραν τον βαθμό και είναι υπεύθυνοι για τα 2 από τα 5 γκολ που έχει δεχθεί φέτος το σύνολο του Μίκελ Αρτέτα, που πλέον είναι «μόνο» στο +4 στην κορυφή της Premier League.

Πλησίασε με χατ-τρικ «Λέβα» παρότι μπάζει η Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Γαλικία κόντρα στην Θέλτα με 2-4 και μείωσε την απόσταση από την Ρεάλ στους 3 βαθμούς. Οι Καταλανοί πήραν ένα γκολ από τον Λαμίν Γιαμάλ και τρία από τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, ο οποίος πέτυχε το 4ο χατ-τρικ του με τη φανέλα των Blaugarana. Παρά τη θετική εξέλιξη αυτό το ΣΚ, ο Χάνζι Φλικ μπορεί να έχει ένα προβληματισμό το ότι η ομάδα του δέχθηκε γκολ για 10ο (!) σερί ματς σε όλες τις διοργανώσεις, σερί που είναι το χειρότερο των τελευταίων 12 ετών.



Η... Κοτσαέλισπορ έσπασε το αήττητο της Γαλατασαράι!

Την πρώτη της φετινή ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε η Γαλατασαράι, η οποία μέχρι χθες Κυριακή (09/11) είχε 9 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 11 αγώνες. Η Τσιμ Μπομ έπεσε θύμα έκπληξης καθώς έχασε εκτός έδρας 1-0 από την Κοτσαέλισπο, σε μια ήττα που ήταν μόλις η δεύτερη της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις μετά το 5-1 στην πρεμιέρα του Champions League από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

🟢⚫️ Kocaelispor are the FIRST team to beat Galatasaray in the Turkish league this season! Daniel Agyei, winning goal. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Άλλαξε προπονητή ο… Κουλιεράκης

Τα πολύ άσχημα αποτελέσματα της Βόλφσμπουργκ πλήρωσε ο προπονητής, Πολ Σιμόνις. Με τον Ολλανδό στον πάγκο, η ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, είχε απολογισμό μία νίκη και 7 ήττες στα τελευταία 8 ματς στην Bundesliga. Έπειτα από αυτό, η διοίκηση αποφάσισε να τον απομακρύνει από την τεχνική ηγεσία.

VfL Wolfsburg has parted ways with its head coach Paul Simonis. The 40-year-old was released with immediate effect on Sunday evening.



With Simonis, the assistant coaches Peter van der Veen, Tristan Berghuis, and Martin Darneviel are also leaving the club.



At the Wolves, U19… pic.twitter.com/8NsK4waGyd — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) November 9, 2025



Γκέλαραν Γιούβε, Μίλαν, Νάπολι, υψηλή πτήση η Μπολόνια

Η Νάπολι έχασε με 2-0 με κάτω τα χέρια στην Μπολόνια, ένα αποτέλεσμα που έφερε τεράστιο προβληματισμό στο club και συζητήσεις της διοίκησης με τον προπονητή, Αντόνιο Κόντε. Οι πρωταθλητές έχασαν την κορυφή από τους Rossoblu που είχαν στο τέρμα έναν 17χρονο και που πλέον βρίσκονται σε απόσταση ενός αποτελέσματος από το Νο1 της βαθμολογίας. Μία μέρα νωρίτερα, απογοήτευσαν, η Γιουβέντους με το 0-0 εντός έδρας με την Τορίνο και η Μίλαν, που παρότι προηγήθηκε με 0-2 νωρίς, δεν κατάφερε να νικήσει την Πάρμα στο Tardini (2-2).