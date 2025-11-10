ΠΑΟΚ: Στο... όριο ο Γιακουμάκης και στη Super League

Ο Γιώργος Γιακουμάκης με την κίτρινη κάρτα που αντίκρισε κόντρα στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται πλέον στο... όριο της τιμωρίας ενόψει της συνέχειας της Super League.

Ο Έλληνας φορ οφείλει να προσέξει (και) στη Super League, καθώς αντίκρισε μία ακόμα κίτρινη κάρτα κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο χθεσινό (9/11) ντέρμπι.

Αυτή ήταν η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Γιακουμάκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς είχε «κιτρινιστεί» και στην πρεμιέρα κόντρα στην ΑΕΛ τον περασμένο Αύγουστο.

Παράλληλα, βρίσκεται στο... όριο και στην Ευρώπη, με τον ΠΑΟΚ στα επόμενα παιχνίδια να υποδέχεται την Κηφισιά (23/11 19:00), τη Μπραν (27/11 19:45), πριν ταξιδέψει στη Λιβαδειά να αντιμετωπίσει την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος (30/11), στην τελευταία «ασπρόμαυρη» υποχρέωση μέσα στον Νοέμβριο.

