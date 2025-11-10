Ντεσάμπ: «Έχω μιλήσει με την Σαουδική Αραβία, δεν αποκλείω τίποτε»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εκπομπή «Téléfoot», ο Ντιντιέ Ντεσάμπ αποκάλυψε ότι είχε επαφή με έναν σύλλογο από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο, αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιοδήποτε ενδιαφέρον από την ομοσπονδία της Βραζιλίας, σχετικά με την «σελεσάο».

Ο «πατέρας της νίκης», όπως είναι το προσωνύμιο του Γάλλου ομοσπονδιακού τεχνικού, μετρά 173 αγώνες στην άκρη του πάγκου των «πετεινών», έχει ανακοινώσει ότι μετά το Μουντιάλ του 2026 θα αποχωρήσει από τους «τρικολόρ».

Και στην συνέντευξη που παραχώρησε εχθές (9/11) στην «Téléfoot», δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο σχετικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας ότι είχε συζητήσεις με έναν σύλλογο από την Σαουδική Αραβία: «Επικοινώνησα μαζί τους και γνωρίζουν τα δεδομένα. Μόλις πάρω μια απόφαση, δεν υποχωρώ, δεν την αλλάζω. Είναι σαφές και απλό. Μετά τις προγραμματισμένες προθεσμίες, θα είμαι ελεύθερος και δεν αποκλείω τίποτε».

Ο θριαμβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 ως παίκτης και του Μουντιάλ 2018 ως προπονητής, αρνήθηκε οποιαδήποτε πιθανότητα να επιστρέψει στην Γιουβέντους, τον σύλλογο που προπονούσε κατά τη διάρκεια της σεζόν 2006-2007. Ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι η σχετική φημολογία είναι ψευδής, όπως και αυτή που αφορούσε πιθανό ενδιαφέρον από την ομοσπονδία της Βραζιλίας.

Ο Ντεσάμπ θα καθίσει για ακόμη μία φορά στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, την ερχόμενη Πέμπτη για τον αγώνα με την Ουκρανία και με νίκη οι «πετεινοί» θα «σφραγίσουν» την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026, που θα είναι το τέταρτο Παγκόσμιο Κύπελλο του «DD» ως προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας.