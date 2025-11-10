Πρωταθλήτρια Καναδά εν μέσω… χιονοθύελλας η Ατλέτικο Οτάβα (vid)

Το χιόνι έπεφτε από νωρίς στον τελικό του πρωταθλήματος στον Καναδά, ωστόσο αυτό δεν πτόησε τις Ατλέτικο Οτάβα και Κάβαλρι να αγωνιστούν και να προσφέρουν θέαμα σε… άσπρο φόντο.
Ο Φρέιζερ Έρντ άνοιξε το σκορ στο 33’ για την Κάβαρλι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, αλλά στο 40’ η Ατλέτικο ισοφάρισε με ένα γκολ που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι το είδαν. Ο Νταβίντ Ροντρίγκεζ έστειλε την -κόκκινη- μπάλα στα δίχτυα με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι για το 1-1. Το σκορ δεν άλλαξε ως το 90’ και ο τελικός οδηγήθηκε στην παράταση.
Εκεί πάλι ο Ροντρίγκεζ έκανε τη διαφορά, καθώς σε μια αντεπίθεση στο 107’ σκόραρε και έδωσε τον τίτλο την Ατλέτικο Οτάβα, τον πρώτο στη σύντομη ιστορία της. Εξάλλου, η ομάδα ιδρύθηκε το 2020 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και το 2022 είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.