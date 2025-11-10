Γκέλα η Μπενφίκα και ο Μουρίνιο πήρε στο κυνήγι τον διαιτητή! (vid)

Η Μπενφίκα αυτοκτόνησε με πέναλτι στις καθυστερήσεις κόντρα στην Κάζα Πία (2-2) κι ο Ζοσέ Μουρίνιο έγινε έξαλλος με τον διαιτητή, κυνηγώντας τον εντός αγωνιστικού χώρου, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας (κι άλλοτε του ΠΑΟΚ), Μάριο Μπράνκο!

Γκέλα ολκής για τους "Αετούς" της Λισαβόνας που προηγήθηκαν με 2-0 της Κάζα Πία στο 60', στο 65' όμως δέχτηκαν τη μείωση με αυτογκόλ και στις καθυστερήσεις ισοφαρίστηκαν με ένα πέναλτι που έκανε -μάλλον δικαίως- έξαλλο τον Ζοσέ Μουρίνιο, βλέποντας την ομάδα του να μένει στο -6 από την κορυφή. Με το σφύριγμα της λήξης ο Μουρίνιο, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της Μπενφίκα (κι άλλοτε του ΠΑΟΚ), Μάριο Μπράνκο διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον ρέφερι της συνάντησης.

«Μετά το 2-0 το παιχνίδι είχε τελειώσει, αλλά είδατε όλοι τι έγινε. Είναι λάθος του διαιτητή που καταλόγισε ένα πέναλτι που σαφώς δεν δίνεται πουθενά στον κόσμο. Και είμαι ευγενικός όταν λέω απλώς λάθος. Τεράστιο λάθος και του VAR. Και είναι δικό μας λάθος επειδή δεν καθαρίσαμε το παιχνίδι. Κλείσαμε το σκορ στο 2-0, και μετά ο διαιτητής και το VAR άνοιξαν το παιχνίδι», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός μετά το τέλος του αγώνα και πρόσθεσε:

«Είναι περίεργο... δύσκολο να καταλάβεις πώς αποφασίζει ο διαιτητής, αλλά ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβεις γιατί το VAR δεν παρενέβη σε μια προφανή φάση, που η UEFA, η FIFA και τα πρωταθλήματα στην αρχή της σεζόν παρουσιάζουν ως σαφή παραδείγματα. Θέλω να είμαι ήπιος και ισορροπημένος και να πω ότι ο διαιτητής και το VAR έκαναν λάθος. Αλλά όχι, όταν ο διαιτητής κάνει λάθος, το VAR βοηθάει. Άρα γιατί δεν βοήθησε; Είναι δύσκολο να το εξηγήσω γνωρίζοντας ότι αν μιλήσω θα τιμωρηθώ αργότερα. Χάσαμε δύο βαθμούς, οι άλλοι κέρδισαν δύο, κάπως έτσι χάνονται και κερδίζονται τα πρωταθλήματα».

