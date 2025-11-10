Βόλφσμπουργκ: Τέλος ο Σιμόνις

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ του Κώστα Κουλιεράκη, καθώς έλυσε τη συνεργασία της με τον Πολ Σιμόνις.

Νέο προπονητή αναζητά από το απόγευμα της Κυριακής η Βόλφσμπουργκ, καθώς μετά την ήττα από τη Βέρντερ Βρέμης ο Πολ Σιμόνις αποτελεί παρελθόν.

Oι «λύκοι» δεν τα πάνε καλά στο πρωτάθλημα, μετρώντας έξι ήττες στη Bundesliga και έναν οδυνηρό αποκλεισμό στο Κύπελλο Γερμανίας από την Χολστάιν Κίελ (ομάδα δεύτερης κατηγορίας), γι’ αυτό και η διοίκηση αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα.

Η ομάδα του Κουλιεράκη απέλυσε τον 40χρονο Ολλανδό τεχνικό και μέχρι να βρει τον αντικαταστάτη του, χρέη υπηρεσιακού θα εκτελεί ο προπονητής της Κ19, Ντάνιελ Μπάουερ.

