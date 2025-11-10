Οπαδοί ΑΕΛ: «Παίκτες, προπονητής και επιτελείο ντρόπιασαν το άλογο»

Ανακοίνωση εξέδωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ Novibet, Gate 1, με οποία και κάνουν λόγο για ντροπιαστική ήττα της ομάδας τους στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στον κόσμο του Παναιτωλικού για το γεγονός ότι εξασφαλίστηκε η πρόσβασή τους στο γήπεδο του Αγρινίου.

Αναλυτικά:

«Άλλη μια αγωνιστική που το μόνο που θύμιζε ΑΕΛ ήταν ο κόσμος της. Άλλη μια αγωνιστική που παίκτες, προπονητής και επιτελείο ντρόπιασαν το άλογο. Η διοίκηση έχει καταδικάσει την oμάδα με τις επιλογές της και δείχνει ανίκανη να σηκώσει στους ώμους της το βάρος της ομάδας.

Καλούμε όλο τον κόσμο να συνεχίζει να στηρίζει την ομάδα με λύσσα, όπως κάνει μέχρι τώρα, μέχρι και την επίτευξη του στόχου. Το μοναδικό όπλο της ομάδας για να σωθεί η χρονιά είναι ο λαός της, που την ακολουθεί σε χαρές και λύπες. Όλοι οι υπόλοιποι περαστικοί που δεν νιώθουν ούτε στο ελάχιστο το μεγαλείο της ομάδας ας αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους ή ας μας αδειάσουν την γωνία.

Υ.Γ. ΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΠΑΔΩΝ. Πόσο μάλλον σε μετακινήσεις σαν τη χθεσινή που η διάθεση και η συνεννόηση μεταξύ των οπαδών ξεπερνάει όλα τα εμπόδια».