Οι τρεις επιλογές της Γιουνάιτεντ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν βγει στην αγορά αναζητώντας έναν χαφ, που θα «θωρακίσει» την μεσαία γραμμή της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν ξεχωρίσει τρεις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, που βρίσκονται πολύ ψηλά στην μεταγραφική τους λίστα.

Η πρώτη περίπτωση που εξετάζουν οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι αυτή του 25χρονου χαφ της Ατλέτικο Μαδρίτης, Κόνορ Γκάλαχερ, που γνωρίζει πολύ καλά την Premier League από την θητεία του στην Τσέλσι.

Το δεύτερο όνομα που έχουν «κυκλώσει» οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ είναι του 24χρονου μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ, ενώ η τρίτη περίπτωση είναι αυτή του 22χρονου αμυντικού μέσου της Βαλένθια, Χάβι Γκέρα.